''पठान आएगा तो पटाखे भी लाएगा', इरफान पठान ने आखिरी की 6 गेंद पर पलट दी बाजी, ऐसे मचाया गदर

Legends League Cricket 2024: लीजेंड्स लीग क्रिकेट यानी LLC के तीसरे सीजन के पहले मैच में इरफान पठान (Irfan Pathan) की कप्तानी वाली टीम कोणार्क सूर्या ओडिशा ने हरभजन सिंह की कप्तानी वाली टीम मणिपाल टाइगर्स की टीम को 2 रनों से हरा दिया. मैच का फैसला आखिरी ओवर में आया, जब इरफान ने आखिरी की पांच गेंद पर 5 रन डिफेंड करके अपनी टीम को जीत दिला दी. दरअसल,आखिरी ओवर में मणिपाल टाइगर्स को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे लेकिन इरफान ने आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी कर अपनी टीम को जीत दिला

आखिरी ओवर करने के लिए इरफान गेंदबाजी करने आए थे. पहली गेंद इरफान ने वाइड फेंकी, इसके बाद अगली गेंद पर अनुरीत सिंह ने शानदार छक्का जमाया था. यहां से मैच मणिपाल टीम की ओर जा रहा था. अब दूसरी गेंद पर अनुरीत ने एक रन ले लिया. अब स्ट्राइक पर ओबस पीनार थे. इसके बाद तीसरी गेंद पर ओबस पीनार कोई रन नहीं बना सके. मैच का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच गया था. चौथी गेंद पर ओबस पीनार ने किसी तरह से एक रन लिया. अब आखिरी दो गेंद का खेल बचा था और मणिपाल की टीम को जीत के लिए

5 रन चाहिए थे. अब पांचवी गेंद पर अनुरीत सिंह बड़ा शॉट नहीं मार सके और केवल एक रन ही ले सके. अबतक 5 गेंद पर 10 रन बन गए थे. यानी आखिरी गेंद पर मणिपाल की टीम को जीत के लिए तीन रन चाहिए थे और टाई के लिए 2 रन चाहिए थे. ओबस पीनार क्रीज पर मौजूद थे.

अब आखिरी गेंद पर ओबस पीनार से बाउंड्री की उम्मीद थी. ओबस पीनार ने इरफान की आखिरी गेंद पर हवाई शॉट मारा लेकिन रायडू ने डाइव मारकर एक कमाल का कैच लपक लिया और ओबस पीनार को आउट कर दिया. जिससे कोणार्क सूर्या की टीम 2 रन से मैच जीतने में सफल हो गई. इरफान ने आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड करके मैच को जीता दिया.

पहली गेंद -वाइड

पहली गेंद पर छक्का

दूसरी गेंद पर एक रन

तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं

चौथी गेंद पर एक रन

पांचवीं गेंद पर 1 रन

छठी गेंद पर- ओबस पीनार आउट

