''ड्रामा ही ड्रामा'' कोच ने किया इशारा तो बीच मैदान में गिर गया खिलाड़ी, VIDEO देख समझें क्या है पूरा मामला

Afghanistan vs Bangladesh, T20 World Cup 2024: बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान मैच में जगब का ड्रामा देखने को मिला है. दरअसल, अफगानिस्तान की तरफ से मिले 116 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हुए बांग्लादेश की टीम 11.4 ओवरों में 81/7 रन ही बना पाई थी कि एक बार फिर बारिश ने दस्तक दे दिया. हालांकि, इसके बावजूद मैच शुरू रहा. लेकिन इस बीच अफगानिस्तान के खेमे में देखा गया कि कोच जोनाथन ट्रॉट खिलाड़ियों को रुकने का इशारा कर रहे हैं. जैसे ही उनका इशारा गुलाबदीन नायब को मिलता है. वह मैदान में चोटिल होने का बहाना बनाकर गिर जाते हैं. इसके बाद नवीन-उल-हक को उन्हें मैदान से बाहर ले जाते हुए देखा गया.

गुलाबदीन नायब मैदान से जिस तरह बाहर जा रहे थे. उसे देख विपक्षी टीम के खिलाड़ी लिटन दास अपनी हंसी रोक नहीं पाए. इस दौरान उन्होंने एक्टिंग करते हुए उनका मजाक भी उड़ाया. इस पल की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं.

MOMENT of the World Cup😂😂😂



Gulbadin Naib. Give this man an OSCAR.



GOAT actor of our generation 😂#AFGvBAN #AFGvsBAN #T20WoldCup

pic.twitter.com/jsOrHj7CJV