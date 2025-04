NZ vs PAK, 2nd ODI: वनडे में 99 रन पर नाबाद रहने वाले दुनिया के 16 बल्लेबाज, न्यूजीलैंड के मिशेल हे ने दोहराया इतिहास

List of batsmen with 99 not out in ODI: पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच (NZ vs PAK, 2nd ODI) में न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज मिशेल हे (Mitchell Hay created history in ODI) ने इतिहास दोहरा दिया. मिशेल हे 99 रन बनाकर नाबाद रहे, पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 292 रन का स्कोर बनाया था. बता दे कि मिशेल हे वनडे में 99 रन पर नाबाद रहने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे बल्लेबाज हैं तो वहीं, दुनिया के केवल तीसरे विकेटकीपर हैं. वहीं, विश्व क्रिकेट में अब वे ऐसे 16वें बल्लेबाज हैं जो 99 रन पर नाबाद रहे हैं. मिशेल हे से पहले वेस्टइंडीज के एविन लुईस 99 रन पर नाबाद रहे थे. वहीं, न्यूजीलैंड के लिए ब्रूस एडगर ऐसे पहले बल्लेबाज थे जो वनडे में 99 रन पर नाबाद रहे थे. अब मिशेल हे 99 रन पर नाबाद रहने वाले दूसरे कीवी बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसे में जानते हैं उन 16 बल्लेबाजों के बारे में जो 99 रन पर वनडे में नाबाद रहे हैं.

वनडे में 99 रन पर नाबाद रहने वाले दुनिया के 16 बल्लेबाज (List of batsmen with 99 not out in ODI)

बल्लेबाज टीम बनाम साल ब्रूस एडगर न्यूजीलैंड भारत 14 फरवरी 1981 डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका 28 जनवरी 1985 रिचर्ड बेंजामिन वेस्टइंडीज पाकिस्तान 15 नवंबर 1985 एंडी फ्लॉवर जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया 24 ऑक्टूबर1999 एलिस्टेयर कैम्पबेल जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड 01 ऑक्टूबर 2000 रामनरेश सरवन वेस्टइंडीज भारत 15 नंवबर 2002 ब्रैड हॉज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 04 फरवरी 2007 मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान भारत 15 नवंबर 2007 माइकल क्लार्क ऑस्ट्र्रेलिया इंग्लैंड 30 जून 2010 वीरेंद्र सहवाग भारत श्रीलंका 16 अगस्त 2010 मैल्कम नोएल वालर जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड 25 अक्टूबर 2011 कैलम स्कॉट मैकलियोड स्कॉटलैंड कनाडा 11जुलाई 2012 स्वप्निल प्रकाश पाटिल यूएई स्कॉटलैंड 01 फरवरी 2014 जेसन होल्डर वेस्टइंडीज पीएनजी 08 मार्च 2018 एविन लुईस वेस्टइंडज आयरलैंड 07 जनवरी 2020 मिशेल हे न्यूजीलैंड पाकिस्तान 2 अप्रैल 2025

न्यूजीलैंड के क्रिकेटर 99 रन पर (New Zealand cricketer on 99)

ब्रूस एडगर - 1981 में भारत के विरुद्ध 99*

स्टीफन फ्लेमिंग - 2004 में इंग्लैंड के विरुद्ध 99

ल्यूक रोंची - 2014 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 99

मिशेल हे - आज पाकिस्तान के विरुद्ध 99*

पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और 50 ओवर में 8 विकेट पर 292 रन बनाए थे जिसमें मिशेल हे ने 99 रन की नाबाद पारी खेली. आखिरी ओवर में मिशेल हे ने 22 रन बनाए जिसके दम पर न्यूजीलैंड 292 रन बना पाने में सफल रही. वहीं, अपनी पारी में मिशेल ने 78 गेंद का सामना किया, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के लगाए. इस मैच को न्यूजीलैंड की टीम 84 रन से जीतने में सफल रही. पाकिस्तान की टीम 41.2 ओवर में 208 रन बनाकर आउट हो गई.