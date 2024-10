कुमार संगकारा ने चौंकाया, धोनी नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का सबसे बेस्ट 'फिनिशर'

Who is Best Finishers of World Cricket: श्रीलंका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) ने पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) को टी20 क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ फिनिशरों में से एक बताया है. 39 साल के दिनेश कार्तिक, जिन्होंने जून की शुरूआत में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी. अब 9 जनवरी से 8 फरवरी तक होने वाले एसए 20 में भाग लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं.

आईपीएल (IPL) समेत अलग-अलग टीमों के लिए टी20 प्रारूप में दिनेश कार्तिक ने 401 मैचों में 136.96 की स्ट्राइक रेट से 7,407 रन बनाए हैं। उन्होंने अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट इस साल के आईपीएल के दौरान आरसीबी के लिए खेला था, जहां उन्होंने 14 मैचों में 187.36 की स्ट्राइक रेट से 326 रन बनाकर टीम के प्लेऑफ क्वालीफिकेशन में अहम भूमिका निभाई थी.

खिलाड़ियों की नीलामी के बाद संगकारा ने कहा, "हमें हमारी पहली पसंद मिल गई. हमारे पास कुछ स्लॉट ही खाली थे. नीलामी, हमेशा की तरह ग्रीम स्मिथ के नेतृत्व में, बहुत ही मनोरंजक रही.

उन्होंने आगे कहा, "दिनेश कार्तिक पारी के अंत में शानदार प्रदर्शन करते हैं, वह विस्फोटक, सक्षम और दुनिया भर में टी20 क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ फिनिशरों में से एक हैं. उनकी उपस्थिति और अनुभव टीम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जोस के जाने के बाद, जो आमतौर पर शीर्ष पर शानदार प्रदर्शन करते हैं, हम दो अलग-अलग खिलाड़ियों के बीच जिम्मेदारी बांटने में कामयाब रहे हैं, जो समान रूप से सक्षम और विनाशकारी हैं, मुझे लगता है कि पिछली बार की तुलना में हमारे पास बेहतर संतुलन है."

दिनेश कार्तिक का भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय करियर शानदार रहा है, वह आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2007 और आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2013 की जीत में टीम का हिस्सा रहे. उन्होंने सभी प्रारूपों में 180 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और स्टंप के पीछे 172 शिकार अपने नाम किए. पार्ल रॉयल्स अपने एसए 20 अभियान की शुरुआत 11 जनवरी को सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खिलाफ करेगी.