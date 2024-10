KL Rahul: क्या आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया? न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद केएल राहुल ने पिच को छूकर किया नमन, Video

KL Rahul viral video: बेंगलुरु में पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर 36 साल के बाद भारत में टेस्ट मैच जीतने का कमाल किया. भारत को इससे पहले आखिरी बार न्यूजीलैंड ने 1988 में मुंबई टेस्ट मैच में हराया था. भारत की हार में भारतीय बल्लेबाज पहली पारी में पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे. पहली पारी में भारतीय टीम केवल 46 रन बनाकर आउट हो गई थी. वहीं, दूसरी पारी में भारत ने 462 रन जरूर बनाए लेकिन कीवी टीम को बड़ा लक्ष्य देने में असफल रही. एक ओर जहां पहली पारी में भारतीय टीम 46 रन पर आउट हो गई तो वहीं दूसरी पारी में एक समय भारत का स्कोर 4 विकेट पर 408 रन था लेकिन इसके बाद बाकी के 6 विकेट ksbn 54 रन पर गिर गए.

दूसरी पारी में केएल राहुल से काफी उम्मीद थी लेकिन अहम मौके पर भारतीय बल्लेबाज केवल 12 रन पर आउट हो गए. बाकी के 6 बल्लेबाज जिस तरह से धराशायी हुए उसने मैच को बदल कर रख दिया था.

