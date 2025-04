KKR vs DC: "23.75 करोड़ का स्कैम..." वेंकटेश अय्यर एक बार फिर हुए फ्लॉप तो फैंस ने सोशल मीडिया पर कर दिया ट्रोल

कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर, जिन्हें मेगा नीलामी में फ्रेंचाइजी ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल 2025 मुकाबले के दौरान एक बार फिर बड़ा स्कोर बनाने में असफल रहे. वेंकटेश के प्राइस टैग ने उन्हें केकेआर के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया लेकिन इस साल की टूर्नामेंट में अब तक उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से पहले 9 मैचों में सिर्फ 135 रन बनाए. मंगलवार को उन्हें दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने सिर्फ 7 रन पर आउट कर दिया. ऐसे में वेंकटेश अय्यर सोशल मीडिया पर फैंस के निशाने पर आ गए. वेंकटेश को उनके फॉर्म के साथ-साथ उनके प्राइस टैग के लिए ट्रोल होना पड़ा.

एक फैन ने वेंकटेश अय्यर के विकेट पर ट्वीट किया,"वेंकटेश अय्यर ₹23.75 करोड़ के घोटाले से कम नहीं है."

Venkatesh Iyer is nothing short of a ₹23.75 crore scam.



Clueless, spineless, and a walking wicket — he's dragged KKR down all season. Time to dump the fraud. pic.twitter.com/1cJuJzTwWJ — StarcyKKR (@StarcKKR) April 29, 2025

जबकि एक अन्य फैन ने ट्वीट किया,"आपसे निराश हूं, वेंकटेश अय्यर. आप इस टीम की कमजोर कड़ी हैं."

Disappointed with you, Venkatesh Iyer. You are the weak link this team. Just see how it was nicely set up. And he destroyed it. Every bit of it. — Nadim. (@nadimspeaks) April 29, 2025

Venkatesh Iyer for 23cr+ has to be the second biggest scam in IPL



First will be Pant at 27cr#KKRvsDC #DCvKKR — Gaurav (@82GOATMCG) April 29, 2025

बात अगर मैच की करें तो अंगकृष रघुवंशी और रिंकू सिंह की उम्दा पारियों और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी से कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नौ विकेट पर 204 रन बनाए. रघुवंशी (44 रन, 32 गेंद, तीन चौके, दो छक्के) और रिंकू (36 रन, 25 गेंद, तीन चौके, एक छक्का) ने पांचवें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी जिससे टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में सफल रही. सलामी बल्लेबाजों सुनील नारायण (27) और रहमानुल्लाह गुरबाज (26) तथा कप्तान अजिंक्य रहाणे (26) ने भी उपयोगी पारियां खेली.

मिचेल स्टार्क (43 रन पर तीन विकेट) दिल्ली के सबसे सफल गेंदबाज रहे. कप्तान अक्षर पटेल (27 रन पर दो विकेट) और लेग स्पिनर विपराज निगम (41 रन पर दो विकेट) ने बीच के ओवरों में प्रभावी गेंदबाजी की. अक्षर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद नारायण और गुरबाज (26) ने तीन ओवर में 48 रन जोड़कर नाइट राइडर्स को तेज शुरुआत दिलाई.

गुरबाज ने स्टार्क पर दो चौकों से शुरुआत की जबकि नारायण ने दुष्मंता चमीरा (46 रन पर एक विकेट) पर दो छक्के और एक चौका मारा जिससे ओवर में 25 रन बने. गुरबाज ने स्टार्क के अगले ओवर में भी दो चौके और एक छक्का मारा लेकिन अंतिम गेंद पर विकेटकीपर अभिषेक पोरेल को कैच दे बैठे. गुरबाज ने 12 गेंद का सामना करते हुए पांच चौके और एक छक्का मारा.

नारायण ने मुकेश कुमार पर चौके के साथ चौथे ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया. रहाणे ने स्टार्क की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारने के बाद मुकेश पर भी लगातार दो चौकों के साथ तेवर दिखाए. नाइट राइडर्स ने पावर प्ले में एक विकेट पर 79 रन बनाए जो उसका दिल्ली के खिलाफ दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

लेग स्पिनर विपराज ने हालांकि अगले ओवर में नारायण को पगबाधा कर दिया. उन्होंने 16 गेंद का सामना करते हुए दो छक्के और इतने ही चौके मारे. अक्षर ने अगले ओवर में रहाणे को पगबाधा करके नाइट राइडर्स का स्कोर तीन विकेट पर 91 रन किया. रघुवंशी ने विपराज पर लगातार दो छक्कों के साथ नौवें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया.

वेंकटेश अय्यर (07) हालांकि अगले ओवर में अक्षर की गेंद को हवा में लहराकर विपराज को आसान कैच दे बैठे. रघुवंशी और रिंकू ने इसके बाद पारी को संभाला. रिंकू ने 15वें ओवर में कुलदीप यादव पर दो चौकों और एक छक्के के साथ टीम का स्कोर चार विकेट पर 159 रन तक पहुंचाया.

रघुवंशी रन गति बढ़ाने की कोशिश में चमीरा की गेंद पर करुण नायर को कैच दे बैठे जबकि अगले ओवर में रिंकू भी विपराज की गेंद पर पवेलियन लौट गए. आंद्रे रसेल (17) ने 19वें ओवर में चमीरा पर लगातार दो चौके मारे और अंतिम ओवर में स्टार्क पर छक्के के साथ टीम के रनों का दोहरा शतक पूरा किया. स्टार्क ने हालांकि रोवमैन पावेल (05) और अनुकूल रॉय (00) को पवेलियन भेजा जबकि रसेल रन आउट हुए.

