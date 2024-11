IPL 2025 Mega Auction: चेन्नई- लखनऊ नहीं बल्कि इस टीम ने ऑक्शन में मचाई खलबली, केविन पीटरसन ने बताया

Kevin Pietersen on IPL Mega Auction: इंग्लैंड के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज केपिव पीटरसन (Kevin Pietersen) ने आईपीएल ऑक्शन (IPL Mega Auction) को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. पीटरसन ने उस फ्रेंचाइजी का नाम बताया है जिसने आईपीएल ऑक्शन में सही रणनीति के साथ खिलाड़ियों को खरीदा है. इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ने सीएसके और लखनऊ का नाम नहीं लिया है बल्कि दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल ऑक्शन का विनर बताया है. केविन पीटरसन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी राय रखी है. पीटरसन ने अपने पोस्ट में लिखा कि, "मेरे फेवरेट दिल्ली कैपिटल्स हैं जिन्होंने आईपीएल ऑक्शन को जीत लिया है. अब मैदान पर जाकर खिताब जीतने की जरूरत है." पीटरसन का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

My favourite @DelhiCapitals WON the auction!

Now it's time to WIN on the field!

🙌🏼