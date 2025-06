IND vs ENG 2nd Test: 4 साल बाद 152 किमी की रफ्तार वाले गेंदबाज की इंग्लैंड टीम में हुई एंट्री, भारत के सामने बड़ा चैलेंज

Jofra Archer Return in England Squad for Second Test vs IND: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 2 जुलाई से एजबेस्टन में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. लंबे समय बाद तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की टेस्ट टीम में वापसी हुई है. आर्चर पिछले कुछ वर्षों से अपनी गेंदबाजी हाथ की कोहनी में चोट के कारण बाहर चल रहे थे और उन्होंने आखिरी बार फरवरी 2021 में अहमदाबाद में भारत के ही खिलाफ टेस्ट मैच खेला था.

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि 30 वर्षीय आर्चर को दूसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया है. अगर उन्हें एजबेस्टन टेस्ट में मौका मिलता है तो वह अपने टेस्ट करियर का 14वां मुकाबला खेलेंगे.

भारत के खिलाफ लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने पांच विकेट से जीत हासिल की थी और वह अब पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुका है.

