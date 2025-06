Travel Trends 2025: जब भी मौका बच्चों की छुट्टियों का होता है या ऐसा कोई अवसर जब अपना बैग टांग कर कहीं घूमने जाया जा सके. तब तैयारी से पहले कुछ सवाल जरूर जेहन में आते हैं. सबसे पहला सवाल ये होता है कि अपनी पसंद (Best offbeat places to visit in 2025) के हिसाब से किस तरह का टूरिज्म चुने. जिसके बेसिस पर ही ये भी तय होता है कि घूमने कहां जाएंगे. इसी सवाल पर अक्सर आपकी भी सुई अटक जाती है. तो, आपकी मदद के लिए हम आपको कुछ फेमस ट्रेवल ट्रेंड्स (Best Travel Destination For Monsoon) के बारे में बताते हैं. जिन्हें समझ कर आप अपना पसंदीदा ट्रेंड चुन सकेंगे.

सावन में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें अपनी राश‍ि अनुसार, फ‍िर हर मनोकामना होगी पूरी

ट्रैवल ट्रेंड्स आखिर होते क्या हैं? (What Are Travel Trends)



आप ये जरूर सोच सकते हैं कि ट्रेंड तो फैशन से जुड़े होते हैं. पर, हम आपको बता दें कि ट्रेंड ट्रेवलिंग से जुड़े होते हैं. जिन्हें समझ कर आप उस तरह की ट्रेवलिंग चुन सकते हैं, जिसमें आप वाकई इंजॉय कर सकें. खुद को रिफ्रेश करने के लिए आप जिस तरह दिन बिताना चाहते हैं. उस तरह का ट्रैवल ट्रेंड चुन सकते हैं.

चलिए जानते हैं 2025 के कुछ बड़े और दिलचस्प ट्रैवल ट्रेंड्स

1. नॉकटूरिज्म (Noctourism)

रात को घूमना अब सिर्फ क्लब और पार्टी तक सीमित नहीं रह गया है. अब लोग नॉर्दन लाइट्स देखने नॉर्वे, आइसलैंड, या फिनलैंड जा रहे हैं. यहां तक कि इस्तांबुल के टोपकापी पैलेस में भी नाइट टूर शुरू हो गए हैं. रात में घूमने के टूरिज्म ट्रेंड को नॉकटूरिज्म कहते हैं



2. काम्केशन (Calmcation)

अब छुट्टियों का मतलब एडवेंचर नहीं बल्कि शांति है. लोग अब शोर-शराबे से दूर, शांत जगहों पर जाना चाहते हैं. नॉर्वे की कुछ क्रूज कंपनियां 'साउंड मॉनिटरिंग स्टेशन' के साथ पीसफुल जर्नी ऑफर कर रही हैं. वहीं, फिनलैंड के जंगलों में ऑफ-ग्रिड केबिन्स मिल रही हैं जहां आप नेटवर्क और तकनीक से दूर सुकून से वक्त बिता सकते हैं.



3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ट्रैवल (Travelling with AI)

AI अब ट्रैवल प्लानिंग में भी आ गया है. जैसे कि कुछ कंपनियां अपनी AI से ट्रिप्स और टाइमटेबल आसान बना रही हैं. Tripadvisor अब AI की मदद से पूरे ट्रिप का इटिनरेरी बना रहा है. हयात होटल्स ने AI वाला बेड भी लॉन्च किया है जो आपकी नींद और दिल की धड़कनों को ट्रैक करता है.



4. हॉलीडे रोमांस की वापसी (Holiday Romance)

ऑनलाइन डेटिंग से थक चुके लोग अब रियल लाइफ कनेक्शन ढूंढ रहे हैं. ऐसे में ग्रुप टूर या सोलो ट्रैवल्स में नए दोस्त बनाना या रोमांस पाना एक नया ट्रेंड बन गया है. G Adventures जैसी कंपनियां सोलो ट्रैवलर्स के लिए सोशल टूर ऑफर कर रही हैं.



5. ऑफ-बीट डेस्टिनेशन (Off beat Destination)

भीड़-भाड़ वाली जगहों से लोग अब बचना चाहते हैं. 2024 में ओवरटूरिज़्म के कारण अब लोग कम मशहूर लेकिन खूबसूरत जगहों को ढूंढ रहे हैं, जैसे कॉर्नवाल की बजाय नॉरफोक या ज़ांज़ीबार, मडगास्कर जैसे ईस्ट अफ्रीकन आइलैंड्स.



6. कूलकेशन और ऑफ-सीजन सफारी

अब लोग ‘गर्मी कहां है' से ज़्यादा पूछते हैं ‘कहां ठंडक है?' गर्मी में यूरोप के उत्तरी देशों जैसे फिनलैंड और नॉर्वे में बुकिंग बढ़ गई हैं.



7. नॉस्टेल्जिया टूरिज्म

90s के बच्चे अब बड़े हो गए हैं, और उन्हें अपने बचपन की छुट्टियां फिर से जीनी हैं. इसलिए अब यूएस में एडल्ट समर कैंप्स, यूरोप में यूरोकैम्प जैसी चीजें वापस लौट रही हैं. ऐसे टूरिज्म का हिस्सा बन कर आप अपने बचपन के दिनों को या फिर पुराने दिनों को याद कर सकते हैं.