Joe Root: इतिहास के पन्नों में जो रूट ने लिखा अपना नाम, 144 सालों में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज, वर्ल्ड क्रिकेट भी चौंका

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच लॉर्ड्स में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले के तीसरे दिन जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का 34वां शतक ठोक इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है. जो रूट अपने 34वें टेस्ट शतक के साथ इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें, जो रूट ने इसी मुकाबले की पहली पारी में शतक जड़ा था. वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने शतक जड़कर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.

जो रूट इंग्लैंड के लिए टेस्ट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स में हो रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट में उन्होंने करियर का 34वां शतक लगाया है. रूट ने सीरीज की दूसरी पारी में 111 गेंदों में चौके के साथ अपना शतक पूरा किया. हालांकि, शतक लगाने के बाद वो आउट हुए. रूट ने दूसरी पारी में 121 गेंदों का सामना किया और 103 रन बनाए. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 10 चौके जड़े. बता दें, पहली पारी में उन्होंने 206 गेंदों में 18 चौकों की मदद से 143 रन बनाए थे.

𝗧𝗵𝗲 moment.



Joe Root goes above Sir Alastair Cook to score the most Test hundreds for England 🐐 pic.twitter.com/cD5aCXl1Id