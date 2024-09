IND vs BAN: "अब हम सीरीज...", बांग्लादेश पर भारत की जीत के बाद जय शाह का बयान हुआ वायरल

Jay Shah on Team India First Test Win vs BAN: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव और नव-निर्वाचित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अध्यक्ष जय शाह ने इस साल के टेस्ट सत्र में टीम इंडिया की "शानदार शुरुआत" की सराहना की. रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारत ने रविवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश पर 280 रनों की बड़ी जीत दर्ज की. अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जय शाह ने पहली पारी में रविचंद्रन अश्विन की शानदार पारी और मैच जीतने वाले स्पेल की प्रशंसा की.

"इस साल के रेड-बॉल सीज़न में टीम इंडिया के लिए शानदार शुरुआत! पहली पारी में अश्विन की सोची-समझी पारी और दूसरी पारी में उनके मैच जीतने वाले स्पेल को देखना बेहद पसंद आया. गिल और जडेजा ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी करने के लिए पंत और 400 अंतरराष्ट्रीय विकेट पार करने के लिए हमारे तेज गेंदबाज बुमराह को विशेष धन्यवाद. अब दूसरे टेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम सीरीज अपने नाम करना चाहेंगे," जय शाह ने एक्स पर लिखा.

Fantastic start for Team India in this year's red-ball season! Absolutely loved watching @ashwinravi99's calculated knock in the first innings and his match-winning spell in the second. 🤩 @ShubmanGill and @imjadeja were brilliant with the bat and special shoutouts to… pic.twitter.com/9UDLhXDBoV