Jasprit Bumrah: बुमराह की करिश्माई गेंद, पलक झपकते ही बोल्ड हो गया बांग्लादेशी बल्लेबाज, उखाड़ डाला स्टंप, Video

Jasprit Bumrah, IND vs BAN 2nd Test: तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनरों रविचंद्रन अश्विन (Ashwin) और रवींद्र जडेजा (Jadeja) ने 3-3 विकेट झटककर बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन मंगलवार को दूसरी पारी में मात्र 47 ओवर में 146 रन पर ढेर कर दिया जिससे भारत को जीत के लिए 62 ओवरों में 95 रन का लक्ष्य मिला है. बुमराह 3, अश्विन 3 और जडेजा 3 विकेट लेने में सफल रहे. बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में केवल 146 रन बनाकर आउट हो गई. बता दें कि बुमराह ने रहीम को बोल्ड कर बांग्लादेश की पारी को खत्म किया. जिस गेंद पर रहीम को बुमराह ने आउट किया वह गेंद कमाल की थी. बुमराह ने अपनी तेज गेंदबाजी में ऑफ कटर गेंद का इस्तेमाल कर बांग्लादेशी बैटर के होश उड़ा दिए.

