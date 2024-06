Jasprit Bumrah- बारबाडोस में बूम-बूम बुमराह का धमाका, ऐसा कर T20 वर्ल्ड कप में मचाई खलबली, विश्व क्रिकेट भी चौंका

इस वर्ल्ड कप में बुमराह ने ऐसी गेंदबाजी की है जिसने विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया है. बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में कुल 90 गेंद फेंकी है जिसमें 62 गेंद ऐसी रही है जिसपर बल्लेबाज रन नहीं बना पाए हैं. वहीं, 8 विकेट अपने नाम करने में सफलता पाई है. टी-20 वर्ल्ड कप 2024 में बुमराह के खिलाफ बल्लेबाज अबतक केवल 4 चौके ही लगा पाए हैं. जिस अंदाज में बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं उसे देखकर यकीन कहा जा सकता है कि यदि भारतीय टीम खिताब जीतने में सफल रहती है तो इसका पूरा श्रेय बुमराह को ही जाएगा.

Photo Credit: bumrah on X

2024 टी20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह

गेंदें फेंकी - 90

बाउंड्री खाई - 4

डॉट बॉल - 62

विकेट - 8

इस टी-20 वर्ल्ड कप में बुमराह का परफॉर्मेंस

3-1-6-2 Vs आयरलैंड

4-0-14-3 Vs पाकिस्तान

4-0-25-0 Vs यूएसए

4-0-7-3 Vs अफगानिस्तान