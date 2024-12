IND vs AUS: जसप्रीत बुमराह का टेस्ट क्रिकेट में तहलका, जहीर खान का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

Jasprit Bumrah record: जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने एक औऱ कमाल अपने टेस्ट करियर में कर दिखाया है. बुमराह भारत की ओर से एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा कर बुमराह ने जहीर खान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. जहीर ने साल 2002 में कुल 51 विकेट टेस्ट में हासिल किए थे. वहीं, इस साल बुमराह के 52* विकेट हो गए हैं. वहीं, टेस्ट में एक कैलेंडर ईयर (Most Test Wickets in a Year for India by Pace Bowlers) में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड कपिल देव के नाम है. कपिल देव ने साल 1983 में 75 विकेट तो वहीं, 1979 में 74 विकेट हासिल किए थे.

बता दें कि टेस्ट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज डेनिस लिली है, ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली ने साल 1981 में 85 विकेट लिए थे. वहीं, एलन डोनाल्ड ने 1998 में 80 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी. इसके बाद वेस्टइंडीज के जोएल गार्नर का नाम आता है. जोएल गार्नर ने साल 1984 में 79 विकेट लेने का कमाल किया था. उसके बाद कपिल देव का नाम आता है. कपिल देव ने साल 1983 में 75 विकेट लिए थे.

भारत के लिए एक साल में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज़ (Most Test Wickets in a Year for India by Pace Bowlers)

75 - कपिल देव (1983)

74 - कपिल देव (1979)

52 - बुमराह (2024)*

51 - ज़हीर (2002)

48 - बुमराह (2018)

47 - ज़हीर (2010)

47 - शमी (2018)

एक साल में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज़ (Most Test Wickets in a Year by Pace Bowlers)

85 विकेट- डेनिस लिली, 1981

80 विकेट - एलन डोनाल्ड, 1998

79 विकेट- जोएल गार्नर , 1984

75 विकेट-कपिल देव, 1983

बता दें कि बुमराह साल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. बुमराह ने अबतक इस साल 52 टेस्ट विकेट चटका लिए हैं. वहीं, एडिलेड टेस्ट मैच में बुमराह अपनी गेंदबाजी से जलवा दिखाकर कंगारू बल्लेबाजों की जमकर खबर ले रहे हैं. (IND vs AUS, 2nd Test)