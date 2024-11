जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी देख पूरी दुनिया झूमी, वॉन से लेकर मलिंगा तक, एक सुर में सबने बांधे तारीफों के पुल

Jasprit Bumrah, Australia vs India, 1st Test: पर्थ टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की तरफ से की गई गेंदबाजी की जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है. महज 150 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए उन्होंने जिस तरह से धारधार गेंदबाजी की है. वास्तव में वो हैरान के देने वाला है. यही वजह है कि भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर उनकी सराहना कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने बुमराह की उम्दा गेंदबाजी को देखते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, ''वर्ल्ड क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर्थ में आग लगा रहे हैं...'. वॉन की प्रतिक्रिया सही भी है. बुमराह ने पहली पारी में जिस तरह से कहर बरपाती गेंदबाजी की है. वह इस सराहना के हकदार भी हैं.

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज एवं मौजूदा समय के क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने बुमराह की गेंदबाजी पर अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, ''बुमराह. 24 कैरेट गोल्ड.''

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी जसप्रीत बुमराह की सराहना की है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ''ओके गूगल, जसप्रीत बुमराह खेलो. माफ कीजिए, जसप्रीत बुमराह खेलने योग्य नहीं है.''

श्रीलंकाई पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने भी पर्थ टेस्ट में बुमराह की गेंदबाजी को सराहा है. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, ''जसप्रीत 'दुनिया के सर्वश्रेष्ठ' बुमराह.''

संजय मांजरेकर ने बुमराह की तारीफ करते हुए लिखा है, ''पहली बार या आखिरी बार नहीं, भारतीय गेंदबाज भारत को मुश्किल परिस्थितियों से निकालते हैं और पहली बार और निश्चित रूप से आखिरी बार नहीं, बुमराह इसमें सबसे आगे हैं!''

Not for the first time & certainly not for the last, Indian bowlers bail India out. And, not for the first time & certainly not for the last Bumrah is at the forefront

