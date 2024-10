जसप्रीत बुमराह की जादुई गेंद पर चारो खाने चित हो गए टॉम लैथम, VIDEO

Jasprit Bumrah, India vs New Zealand: बेंगलुरु टेस्ट के पांचवें दिन का खेल शुरू हो चुका है. दिन की दूसरी ही गेंद पर टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने विपक्षी टीम के कप्तान टॉम लैथम को आउट करते हुए सफलता दिलाई है. बुमराह के इस गेंद की जितनी भी सराहन की जाए, उतनी कम है. 30 वर्षीय गेंदबाज ने दिन की दूसरी गेंद को हल्की से अंदर की तरफ घुमाई. यहां विपक्षी टीम के कप्तान इसे समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे. नतीजा यह रहा कि गेंद उनके पैड से सीधे जा टकराई और उन्हें एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन का रुख करना पड़ा.

