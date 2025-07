जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा कपिल देव का 'महारिकॉर्ड', लॉर्ड्स में 'पंजा' जड़ विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Jasprit Bumrah Break Kapil Dev Most Five Wicket in Away Series: लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से इतिहास रच दिया. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट झटके और इसी के साथ विदेशी जमीन पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार पांच विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज़ बन गए हैं. बुमराह (Jasprit Bumrah Most Five Wicket Haul in Away Test Series by Indian Bowler) का यह विदेशी धरती पर 13वां पांच विकेट हॉल था, जिससे उन्होंने महान ऑलराउंडर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया. कपिल देव ने विदेशी दौरों पर 12 बार पांच विकेट लिए थे.

विदेशों में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार पांच विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज (Most Five Wicket in Away Series)

जसप्रीत बुमराह - 13 बार

कपिल देव - 12 बार

अनिल कुंबले - 10 बार

इशांत शर्मा - 9 बार

लॉर्ड्स की पिच पर बुमराह की गेंदबाज़ी में धार इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह बिखेर कर रख दिया. उनकी सटीक लाइन और लेंथ के सामने अंग्रेज़ बल्लेबाज़ बेबस नजर आए. बुमराह की इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड से न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज हैं.

47 टेस्ट मैचों में, बुमराह ने 19.49 की शानदार औसत से 215 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 27 रन देकर 6 विकेट और 15 बार पारी में पांच विकेट शामिल हैं. सभी प्रारूपों में, 206 मैचों में, बुमराह ने 450 विकेटों का आंकड़ा पार किया. उन्होंने 20.48 की औसत से 453 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देकर 6 विकेट और 17 बार पारी में पांच विकेट शामिल हैं.