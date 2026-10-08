जेम्स होप्स और ब्रैड हैडिन ने आखिर क्यों पंजाब किंग्स को दिया 440 वोल्ट का झटका? वजह आ गई सामने

ऑस्ट्रेलियाई कोच जेम्स होप्स और ब्रैड हैडिन ने पंजाब किंग्स का साथ छोड़ दिया है. 'आईएएनएस' को मिली जानकारी के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग 2027 में ये दोनों पूर्व खिलाड़ी टीम के साथ नजर नहीं आएंगे. इससे पहले, टीम के स्पिन गेंदबाजी कोच सैराज बहुतुले भी फ्रेंचाइजी से अलग हो चुके थे. होप्स, रिकी पोंटिंग की अगुवाई वाली सपोर्ट स्टाफ टीम में तेज गेंदबाजी कोच थे, जबकि हैडिन किंग्स के साथ फील्डिंग कोच थे. दोनों को ऑस्ट्रेलिया में राज्य की टीमों में नौकरी मिल गई है. अब पंजाब किंग्स को अगले सीजन से पहले तीन नए कोच खोजने होंगे, क्योंकि बहुतुले ने भी स्पिन-बॉलिंग कोच का पद छोड़कर गौतम गंभीर के साथ भारतीय टीम में स्पिन कोच के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है.

एक आईपीएल सूत्र ने 'आईएएनएस' को बताया, 'हां, हैडिन और होप्स पंजाब किंग्स से अलग हो गए हैं. आईपीएल 2026 के बाद, वे ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय राज्य टीमों के साथ हेड कोच के तौर पर जुड़ गए. होप्स ने क्वींसलैंड के हेड कोच का पद संभाला है और बिग बैश लीग टीम ब्रिस्बेन हीट में भी यही भूमिका निभाएंगे. वहीं, हैडिन ने न्यू साउथ वेल्स पुरुष टीम के हेड कोच का पद संभाला है और उन्हें बिग बैश लीग में भी कोचिंग की भूमिका मिल सकती है.'

सूत्र ने आगे बताया कि फ्रेंचाइजी कोचों की तलाश करेगी और दिसंबर में होने वाली नीलामी से पहले इस पर फैसला लिया जाएगा. सूत्र ने कहा, 'उम्मीद है कि दिसंबर में आईपीएल नीलामी से पहले पंजाब किंग्स के तीन नए कोचों के बारे में फैसला ले लिया जाएगा. वे आईपीएल 2027 के लिए अपने सपोर्ट स्टाफ को पूरा करने के लिए एक भारतीय और दो विदेशी कोचों की तलाश कर रहे हैं.'

पोंटिंग को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर साल 2024 में ही होप्स पंजाब किंग्स से जुड़े थे. वह दिल्ली कैपिटल्स में भी पोंटिंग के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे. वहीं, जब पंजाब किंग्स का सपोर्ट स्टाफ बदला गया, तो हैडिन को टीम में बनाए रखा गया था.

आईपीएल 2025 से पहले पंजाब किंग्स में कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव किए गए थे और ट्रेवर बेलिस की जगह पोंटिंग को हेड कोच नियुक्त किया गया था. होप्स ने चार्ल लैंगवेल्ड की जगह फास्ट-बॉलिंग कोच का पद संभाला, जबकि बहुतुले को सुनील जोशी की जगह स्पिन-बॉलिंग कोच बनाया गया. जोशी अब बीसीसीआई सीओई में स्पिन-बॉलिंग कोच की भूमिका निभा रहे हैं. ट्रेवर गोंसाल्वेस को भी असिस्टेंट बॉलिंग कोच के तौर पर बनाए रखा गया है.

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