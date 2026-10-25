25 साल की साझेदारी का अंत! लैंकाशायर छोड़ेंगे जेम्स एंडरसन, क्लब ने नया कॉन्ट्रैक्ट देने से किया इनकार

जेम्स एंडरसन अब लैंकाशायर के लिए नहीं खेलेंगे, क्योंकि काउंटी ने उनका अनुबंध आगे न बढ़ाने का फैसला किया है. इसके साथ ही 25 साल पुराना उनका जुड़ाव खत्म हो गया है. 44 वर्षीय एंडरसन ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर इस फैसले पर निराशा जताई. उन्होंने कहा कि अगर यह उनके हाथ में होता, तो "चीजें इस तरह खत्म नहीं होतीं." एंडरसन ने यह नहीं बताया है कि क्या वह काउंटी से भी संन्यास लेंगे या नहीं.

एंडरसन ने सोशल मीडिया पर लिखा,"मैं बचपन से ही लैंकाशायर का फैन रहा हूं, इसलिए उनके लिए 25 साल तक खेलना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था." उन्होंने लिखा,"ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खेलने के लिए उतरना हमेशा से मेरे लिए खास रहा है. यहां खेलने की मेरी कुछ शानदार यादें हैं, जिसमें टीम की कप्तानी करने का सम्मान भी शामिल है. अगर यह मेरे हाथ में होता, तो चीजें इस तरह खत्म नहीं होतीं. लेकिन मैं टीम के खिलाड़ियों और प्रशंसकों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं."

पिछले सोमवार को हुई एक बैठक में, लैंकाशायर के नए क्रिकेट निदेशक पॉल फारब्रेस और नए मुख्य कार्यकारी रिचर्ड केन्यन ने एंडरसन को बताया कि उन्हें नया करार नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे अपनी फर्स्ट-टीम स्क्वॉड को फिर से तैयार करना चाहते हैं. एंडरसन का इरादा अगले सीजन में भी खेलने का था, खासकर इस सीजन में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए. इस सीजन में उन्होंने 17.68 की औसत से 50 विकेट लिए और उन्हें लैंकाशायर का 'चैंपियनशिप प्लेयर ऑफ द ईयर' भी चुना गया.

एंडरसन के जाने की पुष्टि करते हुए, फारब्रेस ने इस दिग्गज तेज गेंदबाज की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा,"इसमें कोई शक नहीं कि जिमी, लैंकाशायर और इंग्लैंड द्वारा दिए गए अब तक के सबसे महान गेंदबाज हैं. अपने पूरे करियर में वे एक बेहतरीन प्रतिस्पर्धी रहे हैं. उनके पास असाधारण कौशल है और वे जिस भी ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहे, वहां उन्होंने हमेशा उच्च मानक स्थापित करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है."

"सोमवार, 19 अक्टूबर को एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में जिमी और रिचर्ड केन्यन के साथ हुई एक मीटिंग के बाद, मैंने जिमी से हमारी उस योजना के बारे में बात की, जिसके तहत हम अपनी पुरुष टीम को फिर से तैयार करना चाहते हैं. हमारा लक्ष्य है कि यह टीम काउंटी चैंपियनशिप के डिवीजन टू से प्रमोशन हासिल करे और अगले तीन से चार सालों में डिवीजन वन जीतने की चुनौती पेश करे."

उन्होंने बताया कि क्लब एक नई टीम बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से एंडरसन को सूचित किया गया कि उन्हें अगले सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा. 'हम अभी से इस पुनर्निर्माण प्रक्रिया को शुरू करना चाहते हैं - इसमें खिलाड़ियों की टीम और पूरा पेशेवर क्रिकेट सेटअप, दोनों शामिल हैं - ताकि आने वाले महीनों में हम महत्वपूर्ण प्रगति कर सकें. इसी योजना के तहत, मैंने जिमी को बताया कि हमने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया है. उनके खेलने के कॉन्ट्रैक्ट को 2027 सीजन के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.'

एंडरसन का इंग्लैंड करियर भी 2024 में उनकी इच्छा के बिना ही समाप्त हो गया था. उस समय इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम और कप्तान बेन स्टोक्स ने यह फैसला लिया था कि एंडरसन उनकी भविष्य की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. वे इस फॉर्मेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने 188 मैचों में 704 विकेट लिए हैं.

उन्होंने 2001 में लैंकाशायर के लिए अपना डेब्यू किया था, और उसके अगले साल उन्हें इंग्लैंड के लिए खेलने का पहला मौका मिला. काउंटी के लिए उन्होंने 112 फर्स्ट-क्लास मैचों में 443 विकेट लिए हैं. इसके अलावा, क्लब के लिए उन्होंने 61 लिस्ट-ए मैचों में 83 विकेट और 40 टी20 मैचों में 50 विकेट लिए हैं.

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