IPL Retention: "मैं पिछले दो सालों से ...", IPL रिटेंशन के इस नियम को देखकर गदगद हुए इरफान पठान, रिएक्शन ने मचाई धूम

Irfan Pathan reaction viral on IPL Retention rule: आईपीएल के मेगा ऑक्शन (IPL Mega Auction) से पहले टूर्नामेंट का संचालन करने वाली संस्था ने बेंगलुरु में हुई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रिटेंशन नियमों में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है. अब 6 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी रिटेन कर सकते हैं. प्रत्येक टीम को किसी एक खिलाड़ी पर राइट टू मैच (RTM कार्ड) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी. बीसीसीआई (BCCI) ने इम्पैक्ट प्लेयर के नियम को भी बरकरार रखा है. इसके अलावा बीसीसीआई ने उन खिलाड़ियों को लेकर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है जो खिलाड़ी नीलामी में पंजीकरण कराते हैं और नीलामी में चुने जाने के बाद, सीजन की शुरुआत से पहले खुद को अनुपलब्ध करार दे देते हैं, अब बीसीसीआई ने उन खिलाड़ियों के लिए बैन का प्रावधान बनाया है. यानी ऐसा करने पर उस खिलाड़ी को अगले 2 सीजन के लिए टूर्नामेंट और नीलामी में भाग लेने से बैन कर दिया जाएगा.

बीसीसआई द्वारा जारी किए गए इस नियम को लेकर इरफान पठान (Irfan Pathan) काफी खुश हैं. इरफान ने पोस्ट शेयर कर बीसीसीआई की तारीफ की है. इरफान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "पिछले दो सालों से मैं इस बारे में बात करता रहा हूं. BCCI द्वारा लिया गया निर्णय देखकर बहुत अच्छा लगा. नीलामी में चुने जाने के बाद अनुपलब्धता की घोषणा करने वाले खिलाड़ियों पर अब दो साल का बैन लगेगा. IPL अब कई मायनों में मजबूत हो रहा ."

Last two years I kept talking abt this. it's Great to see decision taken by @BCCI ! Players who declare unavailability after being picked in the auction will now face a two-year ban. The @IPL is getting stronger in many ways.