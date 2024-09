IPL 2025 Player Retention: "हर दिन हालात बदतर हो रहे हैं और...", पंत आरसीबी से जुड़ी इस खबर पर बुरी तरह भड़के

Rishabh Pant's news: अब जबकि अगले साल के लिए आईपीएल की सभी टीमें साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में होने वाली मेगा ऑक्शन (Mega Auction) से पहले अपनी-अपनी टीमों को नए सिरे से दुरुस्त करने में लगी हैं, तो जाहिर कि ये टीम खिलाड़ी विशेष से भी संपर्क साधेंगी, तो खिलाड़ी विशेष भी अपने लिए रास्ता बनाएंगे. बहरहाल, इसी प्रक्रिया में कुछ ऐसा भी हो जाता है, जो खिलाड़ी को बहुत ही ज्यादा नाराज कर देता है. कुछ ऐसा ही दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के साथ हुआ है. दरअसल ऋषभ उन वायरल रिपोर्ट पर बुरी तरह से खफा हो गए हैं, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि पंत ने अपने मैनेजर के जरिए आरसीबी से संपर्क साधा था.

🚨 Rishabh Pant approached RCB 🚨



- Pant approached RCB through his manager earlier this week as he foresee a captaincy vacancy there but got declined by RCB's management.



Virat doesn't want Pant in RCB due to his Political Tactics in Indian team as well as in DC.



- RCB Source pic.twitter.com/B6KY2gj4gp — Rajiv (@Rajiv1841) September 26, 2024

सोशल मीडिया पर अलग-अलग हैंडल से सूत्रों के हवाले से यह खबर चल रही है, "इस हफ्ते की शुरुआत में पंत ने अपने मैनेजर आरसीबी से संपर्क साधा था कि वह खाली कप्तान पद के लिए देख रहे हैं लेकिन आरसीबी प्रबंध ने इसे खारिज कर दिया", सूत्रों के अनुसार, "पंत की टीम इंडिया और कैपिटल्स टीम में "पॉलिटिकल रणनीति" के कारण कोहली उन्हें आरसीबी में नहीं चाहते".

अब इस खबर में कितना सही है, कितना गलत यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसने पंत को जरूर गुस्से से भर दिया. स्टार विकेटकीपर का गुस्सा X पर चल रही खबर पर उनकी प्रतिक्रिया में साफ देखा जा सकता है.

Fake news . Why do you guys spread so much fake news on social media. Be sensible guys so bad . Don't create untrustworthy environment for no reason. It's not the first time and won't be last but I had to put this out .please always re check with your so called sources. Everyday… — Rishabh Pant (@RishabhPant17) September 26, 2024

पंत ने जवाब की शुरुआत में ही लिखा, "फेक न्यूज, आप सोशल मीडिया पर इतनी फेक न्यूज क्यों फैलाते हैं. आप समझदार बनें. यह बहुत ही खराब है. आप किसी भी वजह से ऐसा माहौल न बनाएं, जो भरोसा तोड़ने वाला हो. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और आखिरी बार भी नहीं होने जा रहा, लेकिन मुझे अपनी बात कहनी थी. कृपया अपने सूत्रों के एक बार फिर से जांचें. हर दिन हालात खराब हो रहे हैं. बाकी अब आपके ऊपर है. यह उन बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए है, जो गलत जानकारी फैला रहे हैं"

पंत के जवाब पर खबर पोस्ट करने वाले फैंस ने कहा है कि वह अपना पहला पोस्ट नहीं हटाने जा रहे हैं

Noted Bro, not deleting the main tweet as your reply would lose the context due to the same.



Yesterday a big journalist was saying in his podcast that you are going to PBKS, I hope you reply to those big Journalists some day.



Bye, Have a great game starting tomorrow. — Rajiv (@Rajiv1841) September 26, 2024

पंत के चाहने वाले इस घटना से बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं. ऐसे बहुत से मैसेज हैं, जो पंत के लिए किए जा रहे हैं और यह आरसीबी के फैंस को कोस रहे हैं

