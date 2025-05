IPl 2025: 'यह कुछ नहीं, बल्कि...', हार्दिक के साथ दरार की खबरों पर गिल ने दी यह सफाई

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने मैसेज पोस्ट करके चल रहीं उन अफवाहों पर विराम लगा दिया है कि उनके और मुंबई इंडियंस कप्तान हार्दिक पांड्या के बीच किसी भी तरह की कोई दरार है. दरअसल शुक्रार को 'इलिमनेटर' राउंड में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस (MI vs GT) मुकाबले से पहले टॉस के बाद जब गिल एमआई कप्तान हार्दिक पांड्या (Gill vs Pandya) से बिना हाथे मिलाए बहुत ही रुखे अंदाज में चले गए, तो इन तस्वीरों से सोशल मीडिया पट गया. इन तस्वीरों से इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच यह कैसा शीत युद्ध चल रहा है. बहरहाल, अब गिल ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर तस्वीर पोस्ट कर फैंस को संदेश देने की कोशिश की है कि ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन यह भी एक तथ्य है कि करोड़ों फैंस दिखाई पड़ रही तस्वीरों और संदेश के अंतर को बखूबी समझ सकते हैं.

गिल ने इंस्टाग्राम पर पांड्या के साथ पोस्ट करते हुए लिखा, 'नथिंग बट लव'. उम्मीद है कि इस पोस्ट के बाद दोनों ही खिलाड़ियों के बीच रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम जरूर लगेगा. गिल की पोस्ट ने यह कहने की कोशिश जरूर की है कि दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हैं. और टॉस के समय की घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. गिल के सफाई देने से पहले फैंस बहुत ही जोर-शोर से सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे.

Shubman Gill showed attitude and didn't shake hands with Hardik Pandya and then Hardik Pandya and Mumbai made sure they feel the hell during the whole match



Never mess with MI Paltan🔥 pic.twitter.com/SgHadRewfV — Bruce Wayne (@_Bruce__007) May 30, 2025

फैंस हुई इस घटना पर गिल को आड़े हाथ ले रहे थे. उन्हें अहंकारी तक बता रहे थे. वीडियो में हार्दिक ने हाथ बढ़ाने की पहली की, लेकिन गिल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया

This is exactly why Shubman Gill doesn't deserve the captaincy



The sheer audacity to ignore Hardik's gesture and not even shake hands despite Hardik making the first move.pic.twitter.com/dxwWfm2nl9 — Abhinav MSDian™ (@Abhinav_hariom) May 31, 2025