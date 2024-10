चोपड़ा ने चुने अपने आरसीबी के पसंदीदा 6 खिलाड़ी, इस स्टार भारतीय को दूर रखना हैरानी भरा, यह बड़ा पहलू भी भूल गए

एक तरफ बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेली जा रही है, तो दूसरी ओर सभी फ्रेंचाइजी रिटेन करने के लिए अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को फाइनल करने में जुटी हैं. कुछ दिन पहले ही BCCI ने मेगा ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने के नए नियम जारी किए थे. फ्रेंचाइजी टीमों को 31 अक्तूबर से पहले रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों के नाम बोर्ड के पास भेजने हैं. इस बार सभी टीमें अधिकतम छह खिलाड़ियों (1 अनकैप्ड) को रिटेंशन या आरटीएम (राइट-टू-मैच) के जरिए खिलाड़यों को रिटेन कर सकती हैं. बहरहाल, इससे पहले ही पूर्व क्रिकेटर और गंभीर समीक्षक अलग-अलग टीमों के लिए अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को रिटेन कर रहे है. पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने अपनी हालिया रिटेनरशिप में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए चार खिलाड़ियों को रिटेन किया है, लेकिन बहुत ही हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेल रहे स्टार पेसर मोहम्मद सिराज के लिए राइट-टू-मैच की सिफारिश की है.

Kohli as the first retention.

Green would be my second.

Patidar third.

Yash Dayal Uncapped

Siraj—RTM.

Will Jacks—RTM

How does it sound for the #RCB? #AakashVani