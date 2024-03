Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians: हैदराबाद की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

MI vs SRH IPL 2024, जानिए किस टीम का पलड़ा है भारी

IPL 2024 Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians : आईपीएल 2024 के आठवें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मैच आज खेला जाने वाला है. दोनों टीमों के अपने शुरूआती मैच में हार का सामना करना पड़ा है. अब आज दोनों टीम जीत के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी. (SRH vs MI Head to Head in IPL: Records, Stats, Results) दोनों टीम के कप्तान नए हैं. मुंबई की कप्तानी हार्दिक पंड्या कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी पैट कमिंस कर रहे हैं. दोनों टीमों के कप्तान पर आज अपनी टीम को जीत दिलाने का दबाव होगा. पहले मैच में मुंबई को गुजरात से हार का सामना करना पड़ा है तो वहीं हैदराबाद को केकेआर ने हराया था.

IPL में हैदराबाद बनाम मुंबई (SRH vs MI Head to Head in IPL: Records, Stats, Results)