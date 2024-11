IPl 2024 mega auction: इन 5 दिग्गजों पर किसी ने नहीं लगाया दांव, तो फैंस ने बना दी अनसोल्ड XI, लेकिन... नजर दौड़ा लें

Auction's unsold player XI: यूएई (UAE) के जेद्दा शहर में आयोजित दो दिनी मेगा ऑक्शन (IPL 2025 mega auction) में जहां कई छोटे नामों की निकल पड़ी, तो कुछ सितारों का न बिक पाना करोड़ों फैंस और सोशल मीडिया पर जोर-शोर से चर्चा का विषय बना हुआ है. निश्चित तौर पर कुछ समय पहले तक ही दिग्गज जॉनी बैर्यस्टो, डारेल मिशेल, डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) और शार्दूल ठाकुर (Shardul Thakur) अपनी-अपनी टीमों के लिए बड़ा नाम हुआ करते थे, लेकिन बहुत हैरानी की बात यह है कि अब ये किसी भी टीम की प्लानिंग में फिट नहीं बैठ रहे. अब चाहे यह चाहे इनकी खराब फॉर्म हो, या कोई और पहलू, लेकिन इनका न बिक पाना बड़े वर्ग को हैरान कर रहा है. वैसे कुछ प्रशंसकों ने तो ऐसे ही न बिक सके खिलाड़ियों की एक XI ही बना दी. हालांकि, इनमें से बाद में अजिंक्य रहाणे, मोइन अली और उमरान मलिक बिकने में सफल रहे. बाद में बिकने में सफल रहे. वैसे आप इस अनसोल्ड XI पर नजर दौड़ा लें.

1. डेविड वॉर्नर 2.पृथ्वी शॉ 3. केन विलियमसन 4. अजिंक्य रहाणे (बाद में बिक गए) 5.मयंक अग्रवाल 6.मोई अली 7. शार्दूल ठाकुर 8. नवीन-उल-हक 9. उमरान मलिक 10. उमेश यादव 11. आदिल राशिद 12. जॉनी बैर्यस्टो

शुरुआत में ये चारों दिग्गज नहीं बिके थे, लेकिन दूसरे राउंड में अजिंक्य रहाणे बिकने में सफल रहे

Lord shardul thakur is unsoldthis ipl is already doomed wait for lord to take revenge. pic.twitter.com/FSe0ucqVnW