KKR vs SRH: हर्षित राणा ने बरपाया कहर, SRH के खिलाफ कुछ ऐसा था फाइनल ओवर का रोमांच

Harshit Rana Bowling set SRH Back in Last Over

SRH vs KKR Final Over: यह युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा का अभूतपूर्व प्रदर्शन था क्योंकि उन्होंने शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2024 मैच के दौरान शांतचित्त रहते हुए अंतिम ओवर में 13 रनों का बचाव करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई. राणा (Harshit Rana Fibal over vs SRH) को मैच के अंतिम ओवर में हेनरिक क्लासेन के साथ गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो जबरदस्त फॉर्म में थे और शुरुआत आदर्श से बहुत दूर थी.

आखिरी ओवर में ऐसे पलटी बाज़ी