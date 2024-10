इस पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर से निकाह करने जा रहीं भारतीय मूल की पूजा, तस्वीरें वायरल, डिटेल से जानें

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जहीर अब्बास से लेकर शोएब मलिक तक पड़ोसी देश के कई क्रिकेटरों ने भारतीय लड़की से शादी की है. और अब इस कड़ी में हसन रजा (Hasan Raza)का भी नाम जुड़ गया है, जो भारतीय मूल की पूजा बोमन से निकाह करने जा रहे हैं. पूजा बोमन पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान की पत्नी रीना रॉय या सानिया मिर्जा की तरह कोई सेलीब्रिटी नहीं है और वह एक आम भारतीय मूल की लड़की है. बहरहाल, जैसे ही इन दोनों की सगाई की खबर सार्वजनिक हुई, ठीक वैसे ही दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तूफान की गति से देखते ही देखते वायरल हो गई और फैंस इन तस्वीरों पर अपने-अपने अंदाज में प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार दोनों की सगाई न्यूयार्क में हुई. चलिए आगे बढ़ने से पहले आप पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेट रजा हसन के बारे में जान लें

कुछ ऐसा रहा है रजा हसन का इतिहास

अपने 33वें साल में चल रहे पूर्व क्रिकेटर रजा हसन धीमी गति के लेफ्ट-आर्म स्पिनर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान का 1 वनडे और 10 टी-20 मैचों में प्रतिनिधित्व किया है. वनडे में रजा हसन ने एक, तो 10 टी20 मैचों में उन्होंने इतने ही विकेट चटकाए. हसन रजा ने करियर में कुल 48 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले, लेकिन वह पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच नहीं खेल सके. हसन रजा ने करियर के पहली ही फर्स्ट क्लास मैच में 24 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे. जिंबाब्वे अंडर-19 के खिलाफ वह बहुत ही असाधारण फॉर्म में रहे, जब उन्होंने सीरीज में 9 विकेट लिए. इस प्रदर्शन के बाद उनका चयन न्यूजीलैंड में हुए अंडर-19 विश्व कप के लिए पाकिस्तान टीम में हुआ.

विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन के बाद रजा हसन को यूए में पाकिस्तान ए टीम के लिए खेलने का मौका मिला. इसके बाद इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने के बाद साल 2010 में इंग्लैंड दौरे के लिए रजा का चयन पाकिस्तान टीम में हुआ, लेकिन वहां उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला. रजा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2011-12 में घरेलू क्रिकेट में आया, जब उन्होंने 44 विकेट लिए. इसी प्रदर्शन ने उन्हें साल 2012 के श्रीलंका दौरे के लिए पाकिस्तान टीम में जगह दिला दी.



Pakistani cricketer Raza Hasan will marry Indian Hindu girl Pooja!



For this, Pooja will have to give up Hinduism and accept Islam.



Pooja is ready to accept Islam.



Pooja will marry a 32-year-old Pakistani cricketer in January 2025, before that Pooja will convert to Islam.



Both… pic.twitter.com/EZKKW5c4Us — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 6, 2024

पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को बहुत ही जोर-शोर से चला रहा है. और यह खबर पूरे पाकिस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है

🚨Another Pakistani cricketer is set to tie the knot with an Indian!



Raza Hassan got engaged to Pooja, a non-Muslim girl from #India, in a ceremony in #NewYork.



He announced that a formal wedding will take place in January-February, sharing that #Pooja is interested in #Islam… pic.twitter.com/6I8sDSdZg8 — SAMAA TV (@SAMAATV) October 1, 2024

शानदार स्पिनर कहे जाने वाले रजा हसन पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण दो साल का बैन लगा हुआ है. और वह जल्द ही सक्रिय क्रिकेट में लौटने के लिए तैयार हैं

Reports: The excellent left-arm spinner Raza Hasan who was banned for 2 years for failing a drugs test is to make a comeback soon #Cricket pic.twitter.com/Uaaacc0ptQ — Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) April 6, 2017