Operation Sindoor :‘भारत माता की जय’, ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय क्रिकेटरों का आया रिएक्शन , वीरेंद्र सहवाग ने किया ये पोस्ट

Cricketers react to India 'Operation Sindoor: पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक से लिया है। भारतीय सेना ने नौ आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर को सफलता पूर्वक अंजाम दिया है. पीएम नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरी सैन्य कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं. भारत ने ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है. हमले के लिए जिम्मेदार समूहों से जुड़े आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाकर यह ऑपरेशन सटीकता के साथ किया गया. भारत सरकार ने पुष्टि की है कि सभी नौ ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया गया, जिससे पाकिस्तान में कोई भी नागरिक या सैन्य ढांचा प्रभावित नहीं हुआ. भारत के एयरस्ट्राइक को लेकर भारतीय क्रिकेटरों ने रिएक्ट किया है. भारत के दिग्गज बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag react on Operation Sindoor) ने पोस्ट शेयर किया औऱ लिखा, "धर्मो रक्षति रक्षित, जय हिंद की सेना"

भारत के पूर्व गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और भारत माता की जय कहकर भारतीय सेना को सलाम किया है.

Terror will never triumph. India stands resolute and united in the fight against terrorism. Wishing safety and success for our brave armed forces. #OperationSindoor pic.twitter.com/GklIAljc9f