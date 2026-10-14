IND vs WI, 4th T20I: श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी ही क्यों चुनी? सुने उन्हीं की जुबानी, प्लेइंग XI

भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला हैदराबाद स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने रिले सतह पर अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'हां, यही वजह है कि हमने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, ताकि हम पिच का सही तरीके से आकलन कर दूसरी पारी में उस हिसाब से बल्लेबाजी कर पाएं. हमारे लिए यह निर्णायक मुकाबला है. हम जानते हैं कि वेस्टइंडीज के पास एक विस्फोटक बल्लेबाजी लाइन अप है. हमें सभी सीजन सेशन में जीत हासिल करने पर ध्यान देना होगा. टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.'

वहीं चौथे टी20 मुकाबले में टॉस गंवाने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने कहा, 'हम भी पहले गेंदबाजी करना ही चाहते थे. यह मुकाबला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. ऐसी परिस्थितियों में कोई भी स्कोर सेफ नहीं होता है. इसलिए हमें अच्छी शुरुआत करनी होगी. टीम में दो बदलाव हुए हैं. कामिल पूरन की जगह पर ज्वेल ऐंड्र्यू की वापसी हुई है. सैंपसन की जगह रोमारियो शेफर्ड आज का मुकाबला खेल रहे हैं.'

चौथे टी20 मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: 1 अभिषेक शर्मा, 2 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 3 ईशान किशन, 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 5 तिलक वर्मा, 6 नमन धीर, 7 नीतीश कुमार रेड्डी, 8 अक्षर पटेल, 9 अर्शदीप सिंह, 10 प्रिंस यादव और 11 मयंक यादव.

वेस्टइंडीज: 1 शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), 2 ज्वेल ऐंड्र्यू, 3 शिमरॉन हेटमायर, 4 रोवमन पॉवेल, 5 शरफेन रदरफोर्ड, 6 रोमारियो शेफर्ड, 7 कीमो पॉल, 8 शमार स्प्रिंगर, 9 रॉस्टन चेज, 10 शमार जोसेफ और 11 गुडाकेश मोती.

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