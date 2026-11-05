अचानक बदला भारत-श्रीलंका मैच का वेन्यू, दिल्ली से हटाया गया मैच, BCCI ने बताई वजह

भारत और श्रीलंका के बीच 13 दिसंबर को होने वाला पहला वनडे मैच दिल्ली से विशाखापत्तनम शिफ्ट कर दिया गया है. ऐसा अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहे रिनोवेशन (नवीनीकरण) के काम और राजधानी में दिसंबर के दौरान खराब मौसम की संभावनाओं को देखते हुए किया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अनुसार, अब यह मैच उसी तारीख को विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

DDCA के एक सूत्र के मुताबिक, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने पहले ही BCCI से संपर्क करके बताया था कि स्टेडियम में चल रहे रिनोवेशन के काम और दिसंबर में मौसम की वजह से आ सकने वाली रुकावटों के कारण, वे इस मैच की मेजबानी करने की स्थिति में नहीं हैं. DDCA के एक सूत्र ने ANI को बताया था कि मौजूदा हालात को देखते हुए एसोसिएशन इस मैच का आयोजन करने में असमर्थ है.

अगले महीने भारत और श्रीलंका के बीच तीन वनडे और तीन T20I मैचों की सीरीज खेली जानी है. वनडे सीरीज की शुरुआत 13 दिसंबर को विशाखापत्तनम से होगी, जिसके बाद दूसरा मैच बेंगलुरु में और तीसरा मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा. वनडे सीरीज के बाद तीन मैचों की T20I सीरीज खेली जाएगी, जिसके मैच राजकोट, कटक और पुणे में आयोजित होंगे.

भारतीय टीम अभी न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां वह पांच वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है. इसके बाद दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी. न्यूजीलैंड दौरे के बाद भारतीय टीम स्वदेश लौटेगी और श्रीलंका की मेजबानी करेगी. यह बदलाव तब हुआ है जब DDCA ने स्टेडियम में चल रहे रिनोवेशन के काम और दिसंबर में राजधानी के मौसम को देखते हुए, पहला वनडे मैच आयोजित करने की अपनी तैयारियों को लेकर चिंता जताई थी.

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