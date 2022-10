हरभजन सिंह ने चुनी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्लेइंग XI, चौंकाते हुए 2 अहम खिलाड़ियों को नहीं दी जगह

T20 World Cup: 5 पॉइंट में जानिए, कैसे पाकिस्तान को हरा सकती है टीम इंडिया

हरभजन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि, भारतीय इलेवन काफी सरल होगी. टीम में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे. भज्जी ने कहा कि, अर्शदीप सिंह, दिनेश कार्तिक, हार्दिक, केएल राहुल, विराट और सूर्यकुमार टीम की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे. भारतीय पूर्व स्पिनर ने माना है कि इस बार भारतीय टीम संतुलित है और यकीनन टीम अच्छा खेलेगी. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने ये भी माना कि बुमराह का न होना टीम को प्रभावित करेगा लेकिन शमी इसकी भरपाई करने में सक्षम होंगे.

बता दें कि शमी को बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किय़ा गया है. शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्मअप मैच में कमाल की गेंदबाजी की थी और 3 विकेट लेने में सफल रहे थे. शमी के घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम वार्म अप मैच को 6 रन से जीतने में सफल रही थी. अब भारतीय टीम 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में मैदान पर उतरेगी.

पाकिस्तान के खिलाफ हरभजन सिंह ने चुनी भारतीय इलेवन

रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल



T-20 वर्ल्डकप 2022 में भारत के मैच (सुपर 12 राउंड)

23 अक्टूबर Vs पाकिस्तान, दोपहर 1.30 बजे मेलबर्न

27 अक्टूबर Vs ग्रुप-ए रनरअप, दोपहर 12.30 बजे, सिडनी

30 अक्टूबर Vs साउथ अफ्रीका, शाम 4.30 बजे, पर्थ

2 नवंबर Vs बांग्लादेश, दोपहर 1.30 बजे, एडिलेड

6 नवंबर Vsग्रुप-बी विनर, दोपहर 1.30 बजे, मेलबर्न

