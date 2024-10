IND vs NZ Live Streaming: कब, कहां और कैसे टीवी पर देख सकते हैं मैच? इस तरह फ्री में देख पाएंगे टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट

India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 16 अक्टूबर से खेला जाएगा. बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (Bengaluru M.Chinnaswamy Stadium) में सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. बेंगलुरु के बाद सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 से 28 अक्टूबर के बीच पुणे में खेला जाएगा. वहीं, सीरीज का तीसरा मैच 1 से 5 नंवबर के बीच मुंबई में खेला जाने वाला है. बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अबतक कुल 62 टेस्ट मैच खेले गए हैं जिसमें भारत को 22 मैचों में जीत मिली है. वहीं, 13 मैचों में कीवी टीम मैच जीतने में सफल रही है. इसके अलावा दोनों टीमों के बीच 27 टेस्ट मैच ड्रा रहे हैं. दोनों टीमों के बीच खेली गई पिछली सीरीज में भारत ने 1-0 से जीत हासिल करने में सफल रहा था. , पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था और दूसरा टेस्ट भारत ने 372 रनों से जीता था. (IND VS NZ HEAD-TO-HEAD STATS IN TESTS)

भारत Vs न्यूजीलैंड का पूरा शेड्यूल, भारत के समय के अनुसार (India vs New Zealand: Full Series Schedule)

पहला टेस्ट - 16 से 20 अक्टूबर, 09:30 AM IST, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम

दूसरा टेस्ट- 24 से 28 अक्टूबर, 09:30 AM IST, एमसीए स्टेडियम, पुणे

तीसरा टेस्ट- 1 से 5 नवंबर, 09:30 AM IST, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

भारत Vs न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी? (When will the India vs New Zealand Test series take place?)

भारत vs न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच बुधवार, 16 अक्टूबर, 2024 से शुरू होगा.

भारत vs न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का वेन्यू (India vs New Zealand Test series, Venue)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज देश के तीन क्रिकेट स्टेडियमों में खेली जाएगी. बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहला टेस्ट, पुणे का एमसीए स्टेडियम में दूसरा टेस्ट और मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा.

भारत में कितने बजे से शुरू होगा मैच (What are the timings for the India vs New Zealand Test series?)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज में टॉस सुबर 9 बजे और 9:30 से मैच का आगाज हो जाएगा.

भारत vs न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी (How to watch the India vs New Zealand Live Streaming in India?)

भारत vs न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप पर होगा.

लाइव टेलीकास्ट कहां होगा (How to watch the India vs New Zealand Live Telecast in India?)

भारत में टीवी पर लाइव टेलीकस्ट टेस्ट सीरीज का Sports18 नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत की टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रीत बुमराह (उपकप्तान), विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप

न्यूजीलैंड टीम- टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेट कीपर), माइकल ब्रेसवेल (केवल पहला टेस्ट), मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, विल ओ'रुरके, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, बेन सियर्स, ईश सोढ़ी (केवल दूसरा और तीसरा टेस्ट), टिम साउथी, केन विलियमसन, विल यंग