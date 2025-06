India vs India A: गंभीर चले यूरोपीय फुटबॉल क्लबों की चाल, क्रिकेट में यह 'क्लोज्ड डोर' मैच कितना प्रासंगिक

India vs India 'A': टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) निजी कारणों से भले ही स्वदेश लौट आए हों, लेकिन 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया की तैयारी एकदम जोरों पर है. तैयारी के आखिरी राउंड के तहत शुक्रवार को बकिंघम में भारत और भारत 'ए' के बीच चारदिनी प्रैक्टिस मैच शुरू हो गया. टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, तो भारत 'ए' की कमान अभिमन्यु ईश्वरन के हाथों में है. यह मैच उन खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अहम हो सकता है, जो इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाफ खेले गए दो अनधिकृत टेस्ट मैचों के लिए भारत 'ए' टीम का हिस्सा नहीं थे. एक और अहम बात यह है कि ठीक पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे की तरह हेड कोच गौतम गंभीर ने इस मैच को 'क्लोज्ड डोर' तक सीमित रखा है. मतलब रणनीति के तहत न ही इस मैच को देखने दर्शक ही स्टेडियम आ पाएंगे और न ही इसकी कवरेज ही होगी.

