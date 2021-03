Ind vs Eng 4th Test, Day 2: ऋषभ पंत के 'सुंदर' शतक से भारत मोटेरा में ड्राइविंग सीट पर

SCORE BOARD

दूसरे सेशन में चायकाल के समय भारत ने अपनी पहली पारी में छह विकेट पर 153 रन बनाए और मेजबान तब इंग्लैंड का कर्ज उतारने से 52 रन पीछे थे. दूसरा सेशन भारत के लिए मिला-जुला रहा. इस सेशन में भारत दो विकेट गंवाए. पहले रोहित शर्मा (49) जमने के बाद बेन स्टोक्स का शिकार हो गए, तो रविचंद्रन अश्विन भी खासी देर जमने के बाद जैक लीच ने चलता कर दिया. रोहित और अश्विन दोनों ने ही अच्छा रवैया दिखाया, लेकिन निराशाजनक यही रहा कि ये दोनों ही जमने के बाद आउट हुए. रोहित सिर्फ 1 रन से अपने पचासे से चूक गए. अगर इस को अलग रख दिया जाए, तो इस पिच पर रोहित ने स्पिनरों और पेसरों दोनों के खिलाफ ही उच्च स्तरीय बल्लेबाजी की. बस इसी करीब आगे की गेंद को बैकफुट पर खेलने गए, तो स्विंग ने रोहित के बल्ले की बोलती बंद कर दी. दूसरे दिन बेन स्टोक्स ने भारत को सबसे ज्यादा और बड़ा नुकसान पहुंचाया. स्टोक्स ने विराट और रोहित के विकेट लिए. बहरहाल, भारत अभी भी पहली पारी में इंग्लैंड से 52 रन पीछे है और अभी बल्लेबाजों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुयी है. दिन के आखिरी सेशन में पंत और वॉशिंगटन सुंदर को और बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी. खासकर पंत को, जो 36 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो सुंदर 1 रन पर हैं. एंडरसन, लीच और स्टोक्स चाय तक दो-दो विकेट जमा कर चुके हैं.

पहले सेशन की बात करें, तो लंच से ठीक पहले अजिंक्य रहाणे के रूप में चौथा विकेट गंवाकर काफी हद तक बैकफुट पर आ गया है. रहाणे के आउट होते ही लंच का ऐलान कर दिया गया और इस समय भारत का स्कोर 4 विकेट पर 80 रन था. रहाणे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अच्छे 27 रन बनाए, लेकिन लंच से ठीक पहले फिर से गेंदबाजी के लिए एंडरसन ने रहाणे के तेवर का अंत कर दिया. दूसरे दिन का पहला सेशन इंग्लैंड के नाम रहा, जिसने तीन विकेट चटकाए. रहाणे से पहले चेतेश्वर पुजारा और कप्तान विराट कोहली पवेलियन लौटे विराट तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए, जो बेन स्टोक्स की उठती ही गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे. भारतीय कप्तान खाता भी नहीं खोल सके और इन दो सितारा बल्लेबाजों के आउट होने से भारत दबाव में आ गया है.

कोहली से पहले पुजारा के रूप में भारत ने दूसरा विकेट गंवाया. शुरुआत में सीमरों के सामने सहज दिख रहे पुजारा जैक लीच के अटैक पर आते ही थोड़े असहज दिखायी पड़े और फिर जाल में फंस गए. जैक लीच ने पुजारा को एलबीडब्ल्यू आउट किया. पुजारा ने रिव्यू का सहारा लिया, लेकिन यह बेकार गया. दूसरे छोर पर रोहित शर्मा कप्तान विराट कोहली के साथ हैं और इन दोनों को यहां से शुरुआती दो झटकों से भारत को उबारने पर काम करना होगा. पहले दिन भारत का दबदबा रहा था. इंग्लैंड को उसकी पहली पारी में 205 रन पर समेटने के बाद भारत का स्कोर पहले दिन की समाप्ति पर 1 विकेट पर 24 रन था और भारत पर इंग्लैंड का 181 रन का कर्ज था.

