India vs Ban 2nd T20I: "वह भारतीय टीम के लिए...", पठान ने नितीश रेड्डी के बारे में कर दी बड़ी भविष्यवाणी, फैंस ने जताई सहमति

Nitish Kumar reddy: भारतीय टीम ने सीरीज कब्जाने के लिए आखिरी मैच का इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा. और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बुधवार को खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले (ind vs ban 2nd T20I) में भी मेहमान टीम को आइना दिखाते हुए उसे 86 रन से रौंदकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. भारत को दिल्ली में सीरीज जीत ही नहीं मिली बल्कि नितीश रेड्डी (Nitish Reddy) के रूप में ऐसा खिलाड़ी मिला, जो आने वाले कई सालों तक व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में देश की सेवा करने जा रहा है. नितीश ने पहले बल्ले से कत्ले-ए-आम मचाते हुए 74 रन की आतिशी पारी खेली, तो फिर गेंद से भी दो विकेट चटकाए. पहली पारी में बैटिंग ही देखकर पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने नितीश को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर दी.

Well played #nitishreddy He can an asset for team India! — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 9, 2024

पठान ने X पर लिखे संदेश में कहा, "वेल प्लेड नितीश रेड्डी, वह आने वाले समय में भारत के लिए एक एसेट (संपत्ति) साबित हो सकता है", दो राय नहीं कि पठान ने इस ऑलराउंडर के बारे में जो बात कही है, वह एकदम सही कही है, जिसे इस ऑलराउंडर ने करियर के दूसरे ही अंतरराष्ट्रीय मैच में एकदम सही साबित किया है. वहीं, पठान की बात से उनके चाहने वालों ने भी सहमति जताई है.

There's absolutely no doubt about this. Grabbed the opportunity beautifully. — Raghvendra Singh (@vibewithraghu) October 9, 2024

इसमें दो राय नहीं कि टीम इंडिया को नितीश जैसे खिलाड़ी की जरुरत है. सही समय पर ऐसा खिलाड़ी मिला है, जो गेंद और बल्ले से बराबर का योगदान दे सकता है

Bharat ko Nitish Kumar Reddy jaise hitter ki jarurat hai — Sonu (@sonu6082) October 9, 2024

हां जी, इन भाई साहब ने पूरी तरह मुहर लगा दी है पठान की बात पर. अब ऐसा प्रदर्शन देखकर कौन मुरीद नहीं होगा

Yes he can be an asset — ⓂⒷⒶ (@writerMBA4U) October 9, 2024

इन्हें तो अभी से ही नितीश में जैक कैलिस दिख गया है. कमाल है भाई. एक ही मैच का प्रदर्शन आज के दौर में खिलाड़ी विशेष को क्या से क्या बना देता है