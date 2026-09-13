India vs Afghanistan 1st T20I Playing XI Live Score: दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान और भारत के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह अपनी वापसी कर रहे हैं. उन्होंने वापसी पर अपनी दूसरी ही लीगल डिलवरी पर विकेट निकाला. इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रगीत हुआ और उसके बाद राष्ट्रगान बजा. बता दें, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अफगािस्तान के खिलाफ तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में मेजबान टीम के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय कप्तान ने टॉस के दौरान बताया कि वैभव सूर्यवंशी आज प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं है. वहीं जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है. (Live Scorecard)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती

अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी.

Here are the LIVE Updates of India vs Afghanistan 1st T20I Playing XI Straight from Arun Jaitley Stadium, Delhi

