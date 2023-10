India vs Afghanistan Live Score, ICC World Cup 2023: भारत के सामने अफगानिस्तान की चुनौती, प्लेइंग XI में बदलाव की संभावना

IND vs AFG LIVE Score And Updates: भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से

India vs Afghanistan Live Score, ICC World Cup 2023: वर्ल्ड कप 2023 के 9वें मैच में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान के साथ होना है. यह मैच दिल्ली के अरूण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने में सफल रही है. वहीं, अफगानिस्तान को बांग्लादेश ने हरा दिया था. बता दें कि इस मैच को जीतकर भारतीय टीम जीत के रख पर सवाल होना चाहेगी. वहीं, अफगानिस्तान भारत को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगा. आजका मैच भी शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं. ऐसे में इशान किशन ही रोहित के साथ ओपनिंग कर सकते हैं. वहीं, अफगानिस्तान की टीम अपने बल्लेबाजों से बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद करेगा. अफगानिस्तान के पास विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गज स्पिनर राशिद खान हैं. भारतीय बल्लेबाजों को राशिद से कड़ी चुनौती मिल सकती है. आजके मैच को भारतीय टीम बड़े अंतर से जीतना चाहेगी. (SCORECARD)

भारत संभावित XI

रोहित शर्मा (कप्तान), इशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज

अफगानिस्तान संभावित XI

रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला उमरजई, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी

India vs Afghanistan Live Score, भारतीय XI में शमी की हो सकती है एंट्री

