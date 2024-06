भारतीय टीम जाएगी साउथ अफ्रीकी दौरे पर, T20 सीरीज के शेड्यूल का हुआ ऐलान, जानें पूरी डिटेल

India to tour South Africa for four T20Is: भारतीय क्रिकेट टीम (India Schedule) के नए शे़ड्यूल का ऐलान हुआ है. नवंबर में भारतीय टीम साउथ अफ्रीकी दौरे पर जाएगी और 4 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. सीरीज का पहला मैच 8 नवंबर को डरबन में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मैच 10 नवंबर को गेकेबरहा में खेला जाएगा. वहीं, सीरीज का तीसरा मैच सेंचुरियन में 13 नवंबर से खेला जाएगा. इसके अलावा सीरीज का आखिरी मैच 15 नवंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा. क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर भारत के साउथ अफ्रीका दौरे की जानकारी दी है.

8 नवंबर - डरबन- पहला टी-20

10 नवंबर - गेकेबरहा- दूसरा टी-20

13 नवंबर - सेंचुरियन- तीसरा टी-20

15 नवंबर - जोहान्सबर्ग- चौथा टी-20

CSA AND BCCI ANNOUNCE UPCOMING SERIES



Cricket South Africa (CSA) and the Board of Control for Cricket in India (BCCI) are delighted to confirm the scheduling of yet another thrilling KFC T20 International (T20I) series, which will see India traveling to South Africa in November… pic.twitter.com/6xn8AkpK51