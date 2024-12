IND vs AUS: एडिलेड टेस्ट में भारतीय इलेवन से इस खिलाड़ी को करना चाहिए बाहर, वसीम जाफर ने बताया

India Predicted Playing 11 by Wasim Jaffer: दूसरे टेस्ट से पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भारतीय प्लेइंग इलेवन (Wasim Jaffer on India Playing 11) को लेकर कप्तान रोहित शर्मा सलाह दी है. वसीम जाफर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है और भारत की इलेवन में बदलाव करने की बात की है. बता दें कि एडिलेड में डे-नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा. ऐसे में वसीम जाफर ने प्लेइंग इलेवन को लेकर कहा है कि भारत को अपनी इलेवन में वाशिंगटन सुंदर की जगह दिग्गज स्पिनर अश्विन को मौका देना चाहिए.

वसीम ने अपने पोस्ट में लिखा, "मैं चाहता हूं कि भारत अश्विन को खिलाए.. स्पिन हमेशा डे-नाइट टेस्ट में अहम भूमिका निभाती है, अश्विन ने पहले भी वहां अच्छा प्रदर्शन किया है. सुंदर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन रोहित और गिल की वापसी से बल्लेबाजी को मजबूती मिलेगी, मुझे लगता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ स्पिनर खिलाना चाहिए.. और अश्विन बल्ले से भी बहुत उपयोगी हैं."

