India Playing 11: दिनेश कार्तिक ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए चुनी भारतीय प्लेइंग 11, इस खिलाड़ी को बाहर कर चौंका दिया

India Playing 11 first Test against Bangladesh: भारत के पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik Playing 11 vs Bangladesh 1st test) ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट (IND Vs BAN 1st Test) के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. बता दें कि 19 सितंबर को पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाएगा. ऐसे में दिनेश कार्तिक ने ऐसे 11 खिलाड़ियों का चुनाव किया है जिसे पहले टेस्ट की इलेवन में भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है. कार्तिक ने ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को चुना है तो वहीं, नंबर 3 पर कार्तिक की पसंद शुभमन गिल बने हैं. वहीं, नंबर 4 पर दिग्गज कोहली को जगह दी है. बता दें कि कोहली 9 महीने के बाद टेस्ट मैच खेलने वाले हैं.

इसके अलावा पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने नंबर 5 केएल राहुल को चुना है. कार्तिक ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले सरफराज खान को जगह नहीं दी है. कार्तिक ने सरफराज (Sarfaraz Khan) की जगह केएल राहुल को अपनी इलेवन में जगह दी है. इसके बाद कार्तिक ने नंबर 6 पर ऋषभ पंत को चुना है. पंत को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर कार्तिक ने जगह दी है. वहीं, ऑलराउंडर के लिए कार्तिक की पसंद रविद्र जडेजा बने हैं. इसके अलावा अश्विन को बतौर स्पिनर अपनी टीम में जगह दी है.

दिनेश कार्तिक ने अपनी प्लेइंग इलेवन में तीन तेज गेंदबाजों को चुना है. आकाशदीप, सिराज और जसप्रीत बुमराह , दिनेश कार्तिक की पसंद बने हैं. कार्तिक ने अपनी इस प्लेइंग इलेवन में सरफराज और ध्रुव जुरेल को नहीं चुना है. कार्तिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैन्स के सामने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है.

This is my 11 for the first test



What's yours ??



Rohit

Jaiswal

Shubman

Kohli

KL

Pant

Jadeja

Ashwin

Akashdeep

Bumrah

Siraj #indvsban#testmatches #CricketTwitter — DK (@DineshKarthik) September 18, 2024

बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलना वाली है. पहला टेस्ट मैच चेन्नई में तो वहीं दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला जाएगा.