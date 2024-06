T20 World Cup 2024 में दोबारा होगी भारत और पाकिस्तान की जंग, जानें कैसे

India vs Pakistan, T20 World Cup 2024: पाकिस्तान की टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में लगातार दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. ग्रीन टीम को पहले मेजबान टीम यूएसए ने शिकस्त दी. अब उन्हें भारत के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ा है. इसके साथ ही उसके ऊपर पहले ही राउंड से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है.

क्रिकेट प्रेमियों को हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली भिड़ंत खूब रास आई है. लोग उम्मीद लगा रहे थे कि टूर्नामेंट में कम से कम उन्हें दो बार भारत और पाकिस्तान के बीच मैच देखने को मिल सकता है. लेकिन ग्रीन टीम के लगातार दो हार के बाद उनका सपना अधर में पड़ता हुआ नजर आ रहा है. कुछ फैंस निराश भी हैं.

India and the USA both remain undefeated in Group A 🥳 #T20WorldCup pic.twitter.com/bDJf7OkbNq

अगर आप भी भारत-पाकिस्तान मैच को दोबारा होते हुए देखना चाहते हैं तो निराश ना हों. अभी भी पाकिस्तान के 'सुपर 8' में पहुंचने की संभावनाएं जिंदा है. ग्रीन टीम को बस अपने शेष बचे दोनों मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत हासिल करने की दरकार है.

