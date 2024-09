Border-Gavaskar Trophy: भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में किस टीम को मिलेगी जीत, सुनील गावस्कर ने की भविष्यवाणी

Border-Gavaskar Trophy Winner Prediction: नवंबर में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे (IND vs AUS Test Series) पर जाने वाली है. ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. भारतीय टीम पिछले दो ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर सीरीज जीतने में सफल रही है. इस बार भी टीम इंडिया जीत के इरादे के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगी. वहीं, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को लेकर अब से पूर्व दिग्गज अपनी-अपनी राय देने लगे हैं. एक ओऱ जहां रिकी पोंटिंग ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को लेकर भविष्यवाणी की और ऑस्ट्रेलिया को जीत का दावेदार माना तो वहीं, रवि शास्त्री ने भारत को जीत का दावेदार माना है. अब भारत के महान बल्लेबाज रहे सुनील गावस्कर ने भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज को लेकर भविष्यवाणी की है.

मिड डे को लिखे अपने कॉलम में गावस्कर ने बॉर्डर-गावस्कर सीरीज को लेकर अपनी राय दी है. गावस्कर ने सीरीज को लेकर लिखा है, "यह निश्चित रूप से एक रोमांचक सीरीज होगी, क्योंकि दोनों पक्षों में प्रतिभा है और यह भी दिखाएगा कि टेस्ट मैच हमारे प्रिय खेल का सर्वश्रेष्ठ प्रारूप क्यों है. और मेरी भविष्यवाणी है कि भारत 3-1 से जीतेगा."

Can India continue their dominance over Australia away from home?



Sunil Gavaskar's #AUSvIND predictions 👇#WTC25https://t.co/IqwXXPFxJE — ICC (@ICC) September 3, 2024

वैसे, गावस्कर ने माना है कि पहला टेस्ट मैच काफी अहम होने वाला है. भारतीय टीम को अभ्यास मैच न मिलने से गावस्कर चिंतित हैं. बता दें कि 22 नवंबर को पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला जाने वाला है. भारतीय टीम इससे पहले केवल WACA में एक इंट्रा-स्क्वाड मैच खेलेगी जो ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों से तालमेल बिठाने का एकमात्र मौकाहोगा.

गावस्कर ने इस बारे में अपनी राय दी और कहा है, "SENA देशों में विदेशी सीरीज में भारत हमेशा धीमी शुरुआत करता है, इसलिए पहला टेस्ट महत्वपूर्ण होगा. इससे पहले वे उचित प्रथम श्रेणी मैच नहीं खेल रहे हैं और साथ ही कुछ टेस्ट मैचों के बीच एक सप्ताह के अंतराल में भी वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ जा सकता है" .

टेस्ट मैच टीम जगह तारीख समय

पहला टेस्ट भारत vs ऑस्ट्रेलिया पर्थ 22 से 26 नवंबर सुबह 7 बजकर 50 मिनट

दूसरा टेस्ट भारत vs ऑस्ट्रेलिया एडिलेड 6 से 10 दिसंबर सुबह 9 बजकर 30 मिनट

तीसरा टेस्ट भारत vs ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन 14 से 18 दिसंबर सुबह 5 बजकर 50 मिनट

चौथा टेस्ट भारत vs ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 26 से 30 दिसंबर सुबह 5 बजे

पांचवां टेस्ट भारत vs ऑस्ट्रेलिया सिडनी 3 से 7 जनवरी सुबह 5 बजे