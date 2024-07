Ind vs Zim: यह डेब्यू ही नहीं, एक कड़ी रेस भी है, टीम इंडिया के ये 3 नए चेहरे इन स्थापित चेहरों को देंगे कड़ी टक्कर

Three players startd career for India: मेजबान जिंबाब्वे के खिलाफ शनिवार को हरारे में शुरू हुई पांच टी20 (T20) मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो बड़ा फैसला लेकर भविष्य की रणनीति को भी साफ कर दिया. पहले ही मैच से भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए तीन खिलाड़ियों को इंडिया कैप प्रदान की. इसी के साथ भी पिछले कुछ समय से बल्ले से आग उगल रहे रियान पराग (Riyan Parag), ध्रुव जुरेल और आईपीएल के एक और स्टार अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) का करियर शुरू हो गया. इसी के साथ ही अगले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए एक मेगा टक्कर भी शुरू हो गई क्योंकि आगाज करने वाले तीनों ही युवा स्थापित खिलाड़ियों को टक्कर देने जा रहे हैं. चलिए आप जान लीजिए कि अब मुकाबला किस-किसके बीच है.

