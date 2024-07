IND vs SL 1st T20I: "यह तो टैलेंट की बर्बादी करने जैसा है", फैंस ने गंभीर के इस फैसले पर उठाई उंगली

श्रीलंका के खिलाफ शनिवार को पल्लेकेले में तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हुआ, तो आम से लेकर खास तक के आकर्षण का केंद्र डगआउट में बैठे हुए नए हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) बने हुए थे. आलोचकों की तीखी नजरें गौतम के फैसलों पर थी. टॉस के समय वॉशिंगटन को बाहर बैठाने से गौतम की 'गंभीर' रणनीति सामने आई. बल्लेबाजों ने मिले पहले बल्लेबाजी के न्योते को दोनों हाथों से भुनाते हुए 213 का अच्छा स्कोर बनाया, लेकिन इसी दौरान गंभीर का एक ऐसे फैसला सामने आया, जो समीक्षकों सहित किसी को भी पसंद नहीं आया, तो वहीं फैंस ने तो इस फैसले पर उंगली उठा दी.

और यह फैसला था लेफ्टी बल्लेबाज रिंकू सिंह से पहले रियान पराग को बैटिंग के लिए भेजना. रिंकू नंबर सात पर बैटिंग के लिए उतरे. निश्चित रूप से इस नंबर पर उन्हें खिलाना या न खिलाना एक जैसी बात है. नतीजा यह रहा कि असर उनकी बैटिंग पर भी पड़ा क्योंकि उनके हिस्से में न के बराबर ही गेंद आईं. जब वह बैटिंग के लिए उतरे, तो टीम इंडिया के हिस्से की 11 गेंद बाकी तीं. रिंकू सिर्फ दो ही गेंद खेलकर आउट हो गए. बहरहाल, कुल मिलाकर फैंस को यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया.

यह एक गंभीर प्रशंसक लगता है, जिसने बात बड़ी कही है. इस बात में बहुत ही ज्यादा दम है

Riyan Parag before Rinku Singh? Do we really need the left-right combination in the last overs when he has a strike rate over 300 in these situations? pic.twitter.com/Ku2sGeWEjp — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) July 27, 2024

खेलना तो चाहिए था...समर्थन पूरा मिल रहा है रिंकू को

Rinku Singh should have played these 6 balls instead of Riyan Parag pic.twitter.com/iwiuIQvT7y — Dinda Academy (@academy_dinda) July 27, 2024

इस फैन ने तो सवालों की झड़ी सी लगा दी है मानो

Gautam Gambhir's first T20I match as coach:



- Ruturaj Gaikwad Abhishek Sharma

- Benched Sanju Samson

- Benched Shivam Dube

- Played Rishabh Pant

- Riyan Parag ahead of Rinku Singh

Seems like Gambhir's choices raising more questions than answers. What do you think? #SLvsIND pic.twitter.com/BkCeBee4Yn — Mahi Seervi (@Mahendra_CrV) July 27, 2024

आप देखिए कि गंभीर का यह पहला ही मैच है, लेकिन फैंस बिल्कुल भी रियायत देने के लिए राजी नहीं हैं