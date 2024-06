Ind vs Pak: इस प्लान के साथ अक्षर ने किया था इमाद वसीम को किया था पस्त, लेफ्टी स्पिनर ने किया खुलासा

जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में पाकिस्तान की जीत के बाद हर ओर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के चर्चे हैं. और आखिर हों भी क्यों न! यह बुमराह ही थे, जिनके प्रहार ने पाकिस्तान की तय जीत को हार में बदल दिया था. बहरहाल, अगर चर्चे बुमराह के हैं, तो एक बड़ा वर्ग बातें अक्षर पटेल (Axar Patel) को लेकर भी कर रहा है. जब आखिरी पांच ओवरों में पाकिस्तान को जीतने के लिए 37 रन की जरुरत थी और उसके हाथ में छह विकेट थे, तो यह अक्षर पटेल का फेंका पारी का 16वां ओवर ही था जिसमें उन्होंने लेफ्टी इमाद वसीम (Imad Wasim) को बिल्कुल पंगु बनाकर रख दिया. और यही वह ओवर था, जिससे पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहा दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया. और इस बने दबाव ने हार्दिक के ओवर में एक आधार बनाने का काम किया. यही वजह है कि Axar Patel के इतने ज्यादा चर्चे हैं. दूसरी गेंद पर शादाब खान के सिंगल लेने के बाद इमाद वसीम करीब एक जैसा शॉट खेलने की कोशिश में अगली तीन गेंदों पर एक भी रन नहीं निकाल सके थे.

इस ओवर के बारे में अक्षर ने कहा, "मैदान पर उस समय हवा चल रही थी और ऐसे में इमाद के लिए रणनीति तैयार था. मैं नहीं चाहता था कि वह मिडविकेट के ऊपर से छक्के के लिए जाएं. यही वजह थी कि मैंने कप्तान से बात की और कहा कम मुझे प्वाइंट पर फील्डर की जरुरत है, जिससे मैं उन्हें कट खिलाने पर मजबूर कर सकूं क्योंकि यह शॉट भी बहुत ही मुश्किल है. अगर शॉट लग जाता है, तो ठीक है, लेकिन कट खेलना वास्तव में बहुत ही मुश्किल था"

अगर फैंस के ऐसे कमेंट आ रहे हैं, तो यह अक्षर के लिए बड़ी तारीफ है. निश्चित तौर पर उनका बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन और बॉलिंग यह दिखाता है

Axar Patel's stature is above that of Ravindra Jadeja. Captain Rohit Sharma also has more faith in Axar. — Satish Mishra 🇮🇳 (@SATISHMISH78) June 11, 2024

अक्षर का यह प्लान सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ, तो फैंस ने उनकी जमकर तारीफ की, तो कुछ ने यह भी ध्यान दिलाया कि टी20 विश्व कप में इमाद वसीम एक भी छक्का नहीं जड़ सके हैं.

Just saying



Imad Wasim hasn't hit a single six in T20wc — sujay anand (@imsujayanand) June 11, 2024