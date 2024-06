IND vs PAK: कोहली फिर से सस्ते में लौटे, तो सोशल मीडिया ने कर दी यह बड़ी मांग

Virat got out cheaply again: जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में पाकिस्तान के खिलाफ (Ind vs Pak) मेगा मुकाबले में भारतीय ओपनर विराट कोहली (Virat Kohli) और कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पावर-प्ले का चैलेंज नहीं तोड़ सके. बारिश के व्यवधान के बाद शुरू हुए मैच में भारत ने सात गेंदों के भीतर कोहली और रोहित दोनों को गंवा दिया. इसी के साथ ही ठोस शुरुआत हासिल करने के प्लान पर तो पाक पेसरों ने पानी फेर दिया. और इसी के साथ ही करोड़ों भारतीयों का गुस्सा फूटा पूर्व कप्तान पर, जो लगातार दूसरे मैच में टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे सके. जहां आयरलैंड के खिलाफ कोहली सिर्फ 1 ही रन बना सके थे, तो पाकिस्तान उनका योगदान सिर्फ चार रन का रहा. अब दो नाकामी के बाद फैंस ने उन्हें कोसने के साथ ही नई मांग भी करना शुरू कर दिया है. दो राय नहीं कि कोहली हाल ही में आईपीएल में लगाए गए रनों के ढेर के बाद विश्व कप खेलने पहुंचे थे. और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी.

कोहली के आउट होने के बाद आप पाकिस्तानी फैंस का जश्न देखिए..कोई नहीं..होता है..होता है

अब दो नाकामी के बाद टीम प्रबंधन इस फैंस की बात पर गंभीरता से विचार कर सकता है

No IPL bowlers

No 45 meter boundaries

No umpire favouritism

No drop chances

No full tosses

And No party for Virat Kohli.



But saar he owns Pakistan 🤣🤣🤣#INDvsPAK | #PakvsInd | #ViratKohli | #t20USA | #T20WorldCup

अब जब मेगा विश्व कप में पारियों दो बेकार हो जाएंगी, तो भला सोशल मीडिया कहां छोड़ने वाला है