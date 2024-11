IND vs NZ: "मेरे पसंदीदा क्रिकेटर..." रवींद्र जडेजा ने जड़ा 'पंजा' तो खुश हुए संजय मांजरेकर, ट्वीट कर कही ये बात

Sanjay Manjrekar on Ravindra Jadeja: भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने मुंबई टेस्ट के पहले दिन कौशल और लचीलेपन का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने न्यूजीलैंड को 235 रनों पर आउट कर दिया. जडेजा के प्रदर्शन में टेस्ट क्रिकेट में उनका 14वां पांच विकेट हॉल शामिल था, एक ऐसी उपलब्धि जिसकी पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने खूब प्रशंसा की. जडेजा को 'बिट्स-एंड-पीस' खिलाड़ी कहने वाले मांजरेकर ने ट्विटर पर अपनी प्रशंसा व्यक्त की. "मेरे पसंदीदा क्रिकेटर जडेजा के लिए बहुत खुश हूं. एक फाइफर! उसे इसकी जरूरत थी! और टीम को भी."

Over the moon for my favourite cricketer, Jadeja. ☺️

A fifer! He needed that! And so did the team. 👏👏👏