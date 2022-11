IND vs NZ Live, 3rd T20I: भारत-न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी-20 मैच अपडेट्स

India vs New Zealand 3rd T20I LIVE Cricket Score: बारिश के कारण बाधित हुए मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. भारतीय टीम ने दूसरा टी-20 मैच जीत लिया है और वह सीरीज में 1-0 से आगे है. अब सीरीज का तीसरा टी20 मैच आज खेला जाएगा. लेकिन फैन्स के लिए बुरी खबर है. खबर ये है कि नेपिया में बारिश हो रही है. ऐसे में मैच के शुरू होने में देरी हो सकती है.

भारत vs न्यूजीलैंड तीसरा टी20 मैच लाइव स्कोर

भारत की संभावित इलेवन

ईशान किशन, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत/श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज/ उमरान मलिक, चहल, अर्शदीप सिंह

न्यूजीलैंड संभावित XI

फिन एलेन, डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन/माइकल ब्रेसवेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, टिम साउथी, एडम मिल्ने, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन

Here are the LIVE Score Updates of the 3rd T20I Match between India and New Zealand straight from McLean Park, Napier

Nov 22, 2022 12:05 (IST) IND vs NZ: भारतीय प्लेइंग इलेवन में बदलाव

IND vs NZ Live: भारत (प्लेइंग इलेवन): ईशान किशन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या (सी), दीपक हुड्डा, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): फिन एलेन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, एडम मिल्ने, ईश सोढ़ी, टिम साउथी (कप्तान), लॉकी फर्ग्यूसन

Nov 22, 2022 12:02 (IST) IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, पहले बैटिंग का फैसला

India vs New Zealand 3rd T20I LIVE Cricket Score: भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, पहले बैटिंग का फैसला किया है.

Nov 22, 2022 11:58 (IST) India vs New Zealand: हर्षा भोगले ने किया ट्वीट

India vs New Zealand: हर्षा भोगले ने किया ट्वीट Looks like we have a start time with no overs lost. Toss in 7 mins. Play at 20.00 local time. - Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 22, 2022 India vs New Zealand: हर्षा भोगले ने किया ट्वीट

Nov 22, 2022 11:54 (IST) IND vs NZ: टॉस में हुई है देरी

India vs New Zealand: भारत इस समय सीरीज में 1-0 से आगे हैं. पहला टी-20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. वहीं, दूसरा टी-20 मैच भारत ने जीता था. Toss in Napier has been delayed due to rain. #NZvINDpic.twitter.com/wyZ5TEi9ao - BCCI (@BCCI) November 22, 2022

Nov 22, 2022 11:51 (IST) IND vs NZ live: नेपियर में धूप खिली, लेकिन अभी भी पिच पर कवर्स

Nov 22, 2022 11:43 (IST) India vs New Zealand 3rd T20I LIVE Cricket Score: नेपियर में धूप खिली

India vs New Zealand 3rd T20I LIVE Cricket Score: नेपियर में धूप खिली, कुछ देर में टॉस हो सकता है. मैदान के सूखने का इंतेजार है.

Nov 22, 2022 11:35 (IST) India vs New Zealand: नेपियर में बारिश रूकी, मैदान गीला होने की वजह से टॉस में देरी

India vs New Zealand: नेपियर में बारिश रूक गई है. लेकिन मैदान गीला होने की वजह से टॉस में देरी हुई है. मैदान पर खिलाड़ी वार्मअप के तौर पर फुटबॉल खेल रहे हैं.

Nov 22, 2022 11:31 (IST) India vs New Zealand 3rd T20I LIVE Cricket Score: बारिश की वजह से टॉस में देरी

India vs New Zealand 3rd T20I LIVE: तय समय पर मैच शुरू नहीं होगा. बारिश की वजह से टॉस में देरी हुई है.

Nov 22, 2022 11:15 (IST) India vs New Zealand Live: आज उमरान मलिक का बर्थडे है, क्या प्लेइंग इलेवन में मिलेगी जगह

Here's wishing #TeamIndia's young pace sensation @umran_malik_01 a very happy birthday 🎂👏 pic.twitter.com/TNy0ijTwgD - BCCI (@BCCI) November 22, 2022

Nov 22, 2022 11:13 (IST) India vs New Zealand Live: नेपियर में बारिश

India vs New Zealand Live: नेपियर में बारिश हो रही है. पिच पर कवर्स को लगा दिया गया है. तय समय पर मैच शुरू होने में देरी हो सकती है.

Nov 22, 2022 11:08 (IST) IND vs NZ 3rd T20I: दोनों टीमों की संभावित इलेवन

भारत की संभावित इलेवन

ईशान किशन, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत/श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज/ उमरान मलिक, चहल, अर्शदीप सिंह न्यूजीलैंड संभावित XI फिन एलेन, डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन/माइकल ब्रेसवेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, टिम साउथी, एडम मिल्ने, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन

Nov 22, 2022 11:05 (IST) India vs New Zealand 3rd T20I: क्या बारिश बिगाड़ेगी रोमांच ?

India vs New Zealand 3rd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा टी-20 मैच नेपियर में आज होना है. भारत ने दूसरा टी-20 मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है. यानि आजका मैच जीतने पर भारतीय टीम सीरीज भी जीत जाएगी. लेकिन नेपियर में मौसम का हाल बेहाल है और हल्की-हल्की बारिश हो रही है. ऐसे में यदि आज मैच पूरा नहीं हो पाया और परिणाम नहीं निकल पाया तो भारतीय टीम सीरीज विजेता बन जाएगी. बता दें कि पहला टी-20 मैच भी बारिश की वजह से रद्द हो गया था.