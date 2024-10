IND vs NZ 2nd Test: "गंभीर को गंभीर सोच से...", दूसरे दिन के के बाद सोशल मीडिया ने गौतम को बनाया निशाना

न्यूजीलैंड के खिलाफ पुणे में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट (Ind vs Nz 2nd Test) में आगे जो होगा, सो होगा लेकिन दूसरे दिन के खेल के बाद करोड़ों फैंस को टीम इंडिया के प्रदर्शन ने नाराज कर दिया है. जाहिर है कि फैंस की यह नाराजगी और गुस्सा तो बनता ही है. यही फैंस आपसे पहले दिन के बाद बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन हुआ यह कि न्यूजीलैंड ने बढ़त को 301 कर ऐसा शिकंजा टीम रोहित पर कस दिया है, जिससे निकलना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मु्श्किल होगा. खासकर पिच के हालात और यह देखते हुए कि भारत को चौथी पारी में खेलना है. बहरहाल, जहां फैंस बल्लेबाजों खासकर रोहित (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) से बहुत ही नाराज हैं, तो वहीं गुस्सा जमकर हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhi) पर भी जमकर फूटा है. सोशल मीडिया ने पूर्व लेफ्टी बल्लेबाज के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की है और यह इनके कमेंट में साफ देखा जा सकता है.

नया दौर है. इस दौर में गंभीर समीक्षकों से पहले रचनात्मक कलाकार अपने अंदाज में आपका आइना दिखा देता है

असल चुनौती का सामना गंभीर को आगे और करना होगा. यह तो ट्रेलर भर है

अब यह तो सब सुनना ही होगा भाई..जब प्रदर्शन ऐसा होगा, तो ऐसा मजाक बनना तो एक नॉर्मल बात है

GAMBHIR needs to do GAMBHIR thinking to solve this GAMBHIR problem. #INDvsNZ pic.twitter.com/tJCQZ8P1NG