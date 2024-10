Ind vs Nz 1st Test: "वह खुद इसका हिस्सा है...", शास्त्री के हर्षा भोगले को जवाब ने केएल राहुल के बारे में सब कह दिया

न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारत अगर हार से बचने में सफल रहता है, तो यह चमत्कार से कम नहीं होगा. रविवार को मैच का आखिरी दिन है. न्यूजीलैंड ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू कर दिया है और उसे सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने के लिए सिर्फ 107 रन बनाने हैं. अगर ऐसा है, तो इसके लिए भारत खुद जिम्मेदार है. और सबसे बड़ी वजह है टीम इंडिया का पहली पारी में 46 रन पर स्कोर पर ढह जाना. जाहिर है कि पहली पारी में बल्लेबाजी के बारे में कहने को कुछ नहीं बचता. यहां से अगली पारी में कुछ बल्लेबाजों ने नुकसान की भरपाई कर ली, लेकिन केएल राहुल (KL Rahul) फैंस ही नहीं, बल्कि पूर्व दिग्गज के निशाने पर आ गए हैं.

Harsha : Do you remember last time Kl Rahul saved India from a collapse?



Ravi : No, because KL Rahul himself is part of the collapse. pic.twitter.com/6LC5UNmI98 — mufaddla parody (@mufaddl_parody) October 19, 2024

यह आप इससे समझें कि कमेंट्री के दौरान मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) से सवाल किया, "क्या आपको याद है कि आखिरी बार केएल राहुल ने कब भारतीय पारी को ढहने से बचाया था?" इस पर तुरंत ही शास्त्री ने कहा, "नहीं क्योंकि केएल राहुल खुद इस पतन का हिस्सा है", शास्त्री का यह बयान केएल राहुल के बारे में काफी कुछ कहने के लिए काफी है, जो पहली पारी में खाता भी नहीं खोल सके, तो दूसरी पारी में उन्होंने सिर्फ 12 रन का ही योगदान दिया. निश्चित रूप से केएल बहुत ज्यादा दबाव में हैं, तो फैंस ने उन्हें बुरी तरह से कोसना शुरू कर दिया है.

गंभीर प्रशसंक की राय देखिए आप. भविष्य की ओर देखने की बात कर रहा है यह फैन

KL Rahul is playing in his 51st Test Match. Even today he is like a fresher. Time to look ahead and seek newer talent from 1st class cricket. At 32 years after 10 years of Test cricket, with an average of ~34 the yield is poor. — Namma Karnataka Weather (@namma_vjy) October 19, 2024

इस प्रशंसक की विनम्रता के साथ टिप्पणी देखिए

KL Rahul needs a permanent break from the cricket — Make India Proud 🇮🇳 (@ankushmahajann) October 19, 2024

यह बहुत ही साहसिक बयान है...लेकिन दबाव तो बना ही दिया है सरफराज है

This is the end of his career.

Sarfaraz will replace him. — Vekay (@rajuvamsi007) October 19, 2024

जब बुरा समय आता है, तो ऐसे कमेंट आते ही आते हैं